เตือนภัย หนุ่มโรคจิต จอดรถเปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู
เตือนภัย หนุ่มโรคจิต จอดรถริมถนน เปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู พ่อสุดทนถ่ายคลิปชัดเตรียมส่งตำรวจดำเนินคดี
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องราวเตือนภัยสำหรับนักเรียนหญิง หลังจากที่มีผู้ใช้เปิดเผยเรื่องรายที่มีผู้ชายรายหนึ่งซึ่งอยู่ในรถยนต์แล้วเรียกเด็กนันเรียนหญิงให้มาหา จากนั้นก็สำเร็จความใคร่ให้เด็กนักเรียนหญิงดู โดยระบุว่า
“แอดครับ ! ผมรบกวนช่วยฝากเตือนภัยหน่อยครับ มันมาจอดรถอยู่ที่ริมถนนริมทางรถไฟข้างแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงมัน แล้ว ชอ ให้ลูกผมดู ลูกผมอยู่ ม.1 ก็เคยมาพูดให้ฟังว่ามีผู้ชายมาเปิดกระจกครึ่งหนึ่งแล้วเรียกให้เข้าไปหา ผมก็นึกว่าเป็นคนแก่ มันเรียกเด็กทุกคนเวลาที่ใครเดินผ่าน
วันศุกร์หนักสุด เดินตาม แล้วถามเหมือนกับว่าไปไหนแล้วลูกผมเดินหนีไม่ตอบ มันเหมือนตะคอกถามว่าไปไหนไม่ได้ยินหรอ พอมาวันนี้ถ่ายคลิปมาได้
ผมเคยแจ้งตำรวจในพื้นที่ไปแล้วเขาบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน แต่ผมว่าลงไปตำรวจมามันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีหลักฐาน เหมือนกับว่าตอนแรกมันปิดกระจกแล้วเปิดแค่นิดเดียวแล้วค่อยเรียกเด็ก แต่รอบนี้มันเปิดกระจกหมด ผมถ่ายคลิปมาได้มันทำมาหลายเดือนแล้วครับเพิ่งจะได้คลิปจะๆ วันนี้”
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