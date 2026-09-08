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กรมการปกครอง ชี้แจงหลังเซ็นไล่ชาวฝรั่งเศสเจ้าของร่วม Samui Exotic Park ออกนอกไทยด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:16 น.
ขอบคุณภาพจาก CSI LA

กรมการปกครอง ชี้แจงหลังเซ็นไล่ชาวฝรั่งเศสเจ้าของร่วม Samui Exotic Park ออกนอกไทยด้วย หลังจากที่เซ็นเนรเทศคู่กรณีชาวอิสราเอลไปก่อนหน้านี้

กรมการปกครองได้ออกแถลงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเซ็นขับไล่ชาวฝรั่งเศส นายเควิน ดิมิโน MR.KEVIN DIMINO) ผู้ร่วมบริหารและเจ้าของสวนสัตว์ Samui Exotic Park ที่มีปัญหากับชาวอิสราเอลที่โดนเซ็นเนรเทศไปแล้วเช่นกัน

โดยกรมการปกครองชี้แจงว่า “ตามที่ปรากฏการรายงานข่าวทางการสื่อสารมวลชน กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่ง เนรเทศ นายเควิน ดิมิโน สัญชาติฝรั่งเศส ออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า นายเควิน ดิมิโน มีพฤติกรรมหรือพฤติการณ์ ดังนี้

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1. เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่
2. ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคล สัญชาติตุรกี จนได้รับบาดเจ็บบริเวณขา และได้นำเอามีดพกติดตัว มาข่มขู่ด้วย
3. มีพฤติกรรมดูถูก เอะอะโวยวาย และใช้ถ้อยคำหยาบคาย หน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่
4. ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วย
5. ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่ง ให้มาใช้พื้นที่สวนสัตว์ ของตนเอง แสดงความคิดเห็น ชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง ศาสนา ส่อให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทย ไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา และการเมือง
6. ถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศเนื่องจาก ทำการข่มขู่ผู้โดยสารเครื่องบินด้วยกัน

จึงเห็นได้ว่า พฤติกรรมหรือพฤติการณ์ของนายเควิน ดิมิโน ดังกล่าว เป็นการกระทำ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี ความผาสุกของประชาชน หรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา อาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อรักษาไว้ ซึ่งรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคม ให้แก่ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทย จึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศ นายเควิน ดิมิโน ออกไปนอกราชอาณาจักร

กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนยืนยันว่า การออกคำสั่งเนรเทศมี “มาตรฐานเดียว” โดยพิจารณาจาก “พฤติการณ์ความผิด” เป็นหลัก มิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติ ขอให้ประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ เชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลไทย จะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว กับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นเป็นธรรม”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:16 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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