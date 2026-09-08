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สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว สุดท้ายเสียชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 12:57 น.

สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว ค้างอยู่ในปากจระเข้นานเป็นชั่วโมง สุดท้ายเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม สำนักข่าว NYPost รายงานเหตุสยอง ภายหลังจากที่จระเข้กัดขาของพนักงานและลากลงน้ำ ขณะที่พนักงานกำลังป้อนไก่ ในสวนสนุกเชิงผจญภัยพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี

โดยจากคลิปที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าชายคนดังกล่าวถูกจระเข้กัดเอาไว้ และไม่ยอมปล่อย ซึ่งรายงานระบุว่าเขาติดอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวนานเป็นชั่วโมง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุและใช้อาวุธปืนยิงจระเข้ ทำให้จระเข้ปล่อยชายคนดังกล่าว ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

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ก่อนที่จะมีรายงานว่าพนักงานคนดังกล่าวเสียชีวิตในช่วงเช้าวันถัดมา

ทั้งนี้ทางสวนสนุกเชิงผจญภัยแห่งดังกล่าวได้ทำการปิดให้บริการชั่วคราว เบื้องต้นมีรายงานเพียงแค่ว่าพนักงานคนดังกล่าวทำงานกับสวนสัตว์เป็นระยะเวลาประมาณสองปี ซึ่งสวนสนุกแห่งดังกล่าวมักจะโชว์การป้อนอาหารสัตว์เป็นประจำ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 12:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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