สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว สุดท้ายเสียชีวิต
สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว ค้างอยู่ในปากจระเข้นานเป็นชั่วโมง สุดท้ายเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม สำนักข่าว NYPost รายงานเหตุสยอง ภายหลังจากที่จระเข้กัดขาของพนักงานและลากลงน้ำ ขณะที่พนักงานกำลังป้อนไก่ ในสวนสนุกเชิงผจญภัยพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี
โดยจากคลิปที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าชายคนดังกล่าวถูกจระเข้กัดเอาไว้ และไม่ยอมปล่อย ซึ่งรายงานระบุว่าเขาติดอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวนานเป็นชั่วโมง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุและใช้อาวุธปืนยิงจระเข้ ทำให้จระเข้ปล่อยชายคนดังกล่าว ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่จะมีรายงานว่าพนักงานคนดังกล่าวเสียชีวิตในช่วงเช้าวันถัดมา
ทั้งนี้ทางสวนสนุกเชิงผจญภัยแห่งดังกล่าวได้ทำการปิดให้บริการชั่วคราว เบื้องต้นมีรายงานเพียงแค่ว่าพนักงานคนดังกล่าวทำงานกับสวนสัตว์เป็นระยะเวลาประมาณสองปี ซึ่งสวนสนุกแห่งดังกล่าวมักจะโชว์การป้อนอาหารสัตว์เป็นประจำ
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