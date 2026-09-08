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สดุดี “หมอจุ๊ เก็จจุฑา” แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:07 น.
สดุดี "หมอจุ๊ เก็จจุฑา" แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต

สภากาชาดไทยร่วมสดุดี พญ.เก็จจุฑา มากรด หรือหมอจุ๊ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนามชัยเขต หลังเสียชีวิตจากอาการป่วยกะทันหัน ครอบครัวมอบไต ดวงตา ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง และกระดูก ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับบริจาค

วงการแพทย์ร่วมอาลัยต่อการจากไปของ แพทย์หญิงเก็จจุฑา มากรด หรือ “หมอจุ๊” แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ก่อนครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

วันที่ 8 กันยายน 2569 สภากาชาดไทยเผยแพร่ข้อความ “สดุดี คุณหมอผู้ให้” เพื่อไว้อาลัยแก่หมอจุ๊ พร้อมเปิดเผยว่า หลายวันก่อนหน้านี้ ขณะที่เธอกำลังตรวจรักษาผู้ป่วย ได้เกิดอาการป่วยขึ้นอย่างกะทันหัน ก่อนอาการทรุดลงจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต

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ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบาก ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะของหมอจุ๊ เพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยที่กำลังรอคอย โดยอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ส่งมอบแล้วประกอบด้วย

  • ไต
  • ดวงตา
  • ลิ้นหัวใจ
  • ผิวหนัง
  • กระดูก

การบริจาคครั้งนี้สามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้หลายคน ทั้งการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อทดแทนอวัยวะที่สูญเสียการทำงาน และการนำเนื้อเยื่อไปใช้รักษาหรือฟื้นฟูร่างกายตามความเหมาะสมของผู้รับแต่ละราย

จากห้องฉุกเฉินสู่การเป็นผู้ให้ครั้งสุดท้าย

โรงพยาบาลสนามชัยเขตร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหมอจุ๊ พร้อมระบุถึงบทบาทของเธอในฐานะแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องทำงานท่ามกลางสถานการณ์เร่งด่วนและดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

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ประวัติด้านวิชาชีพพบว่า พญ.เก็จจุฑามีชื่ออยู่ในประกาศของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ในกลุ่มแพทย์ที่เข้ารับวุฒิบัตรด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันฝึกอบรม

ตลอดเส้นทางการทำงาน หมอจุ๊ดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ทุกนาทีมีความหมาย ส่วนการบริจาคหลังเสียชีวิตทำให้บทบาทของผู้รักษายังคงดำเนินต่อไป แม้เธอจะไม่ได้ยืนอยู่ในห้องฉุกเฉินอีกแล้ว

สภากาชาดไทยยกย่องหมอจุ๊ในฐานะ “ผู้ให้ชีวิตใหม่” พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของอาการป่วยหรือสาเหตุการเสียชีวิต โดยแจ้งเพียงว่าเธอมีอาการป่วยกะทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก่อนอาการเข้าสู่ภาวะวิกฤต

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ประชาชนที่ต้องการสานต่อการให้ สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทยได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย หรือแอปพลิเคชัน “บริจาคดวงตา-อวัยวะ”

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:07 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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