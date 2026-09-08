สดุดี “หมอจุ๊ เก็จจุฑา” แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต
สภากาชาดไทยร่วมสดุดี พญ.เก็จจุฑา มากรด หรือหมอจุ๊ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนามชัยเขต หลังเสียชีวิตจากอาการป่วยกะทันหัน ครอบครัวมอบไต ดวงตา ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง และกระดูก ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับบริจาค
วงการแพทย์ร่วมอาลัยต่อการจากไปของ แพทย์หญิงเก็จจุฑา มากรด หรือ “หมอจุ๊” แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ก่อนครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
วันที่ 8 กันยายน 2569 สภากาชาดไทยเผยแพร่ข้อความ “สดุดี คุณหมอผู้ให้” เพื่อไว้อาลัยแก่หมอจุ๊ พร้อมเปิดเผยว่า หลายวันก่อนหน้านี้ ขณะที่เธอกำลังตรวจรักษาผู้ป่วย ได้เกิดอาการป่วยขึ้นอย่างกะทันหัน ก่อนอาการทรุดลงจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบาก ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะของหมอจุ๊ เพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยที่กำลังรอคอย โดยอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ส่งมอบแล้วประกอบด้วย
- ไต
- ดวงตา
- ลิ้นหัวใจ
- ผิวหนัง
- กระดูก
การบริจาคครั้งนี้สามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้หลายคน ทั้งการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อทดแทนอวัยวะที่สูญเสียการทำงาน และการนำเนื้อเยื่อไปใช้รักษาหรือฟื้นฟูร่างกายตามความเหมาะสมของผู้รับแต่ละราย
จากห้องฉุกเฉินสู่การเป็นผู้ให้ครั้งสุดท้าย
โรงพยาบาลสนามชัยเขตร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหมอจุ๊ พร้อมระบุถึงบทบาทของเธอในฐานะแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องทำงานท่ามกลางสถานการณ์เร่งด่วนและดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
ประวัติด้านวิชาชีพพบว่า พญ.เก็จจุฑามีชื่ออยู่ในประกาศของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ในกลุ่มแพทย์ที่เข้ารับวุฒิบัตรด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันฝึกอบรม
ตลอดเส้นทางการทำงาน หมอจุ๊ดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ทุกนาทีมีความหมาย ส่วนการบริจาคหลังเสียชีวิตทำให้บทบาทของผู้รักษายังคงดำเนินต่อไป แม้เธอจะไม่ได้ยืนอยู่ในห้องฉุกเฉินอีกแล้ว
สภากาชาดไทยยกย่องหมอจุ๊ในฐานะ “ผู้ให้ชีวิตใหม่” พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของอาการป่วยหรือสาเหตุการเสียชีวิต โดยแจ้งเพียงว่าเธอมีอาการป่วยกะทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก่อนอาการเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ประชาชนที่ต้องการสานต่อการให้ สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทยได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย หรือแอปพลิเคชัน “บริจาคดวงตา-อวัยวะ”
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