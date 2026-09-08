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ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 12:12 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 12:13 น.
ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย
ภาพจาก: Volleyball World

รู้จัก ประวัติ “ธูป” ธูปดิษฐ์ พระพุทธ นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย เจ้าของส่วนสูง 191 เซนติเมตร จากเด็กหนุ่มภูเก็ต บอลเร็วตัวหลัก ผู้ช่วยไทยโค่นเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

หนึ่งในนักกีฬาที่แฟนวอลเลย์บอลชายไทยกำลังพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้คือ “ธูป” ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วร่างสูง ผู้รับหน้าที่ทั้งสกัดเกมบุกของคู่แข่งและขึ้นทำคะแนนตรงกลางตาข่าย

ธูป ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-2 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 โดยบล็อกจุกๆ ไปถึง 4 แต้ม แถมยังบล็อกปิดแมทช์ด้วย

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เกมดังกล่าวไทยออกนำก่อนสองเซต เกาหลีใต้ไล่ตีเสมอจนต้องตัดสินในเซตที่ห้า ก่อนหนุ่มไทยปิดเกมด้วยคะแนน 25-18, 25-16, 20-25, 22-25 และ 15-12 ส่วนธูปดิษฐ์ทำได้ 11 คะแนน ช่วยทีมเก็บชัยชนะสองนัดติดต่อกัน ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ

ธูปดิษฐ์ พระพุทธ ชื่อเล่น “ธูป” เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 ปัจจุบันอายุ 26 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต สูง 191 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 77 กิโลกรัม เล่นในตำแหน่งบอลเร็ว หรือ Middle Blocker

ปัจจุบันสังกัดสโมสรไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-สมุทรสาคร โดยสวมเสื้อหมายเลข 7 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2569 นอกจากนี้ยังลงแข่งขันให้ทีมกองทัพอากาศในรายการระดับประเทศบางรายการ

ตำแหน่งบอลเร็วเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตูหน้าเน็ต ผู้เล่นต้องอ่านทิศทางการเซตของฝ่ายตรงข้ามให้ทัน กระโดดบล็อกได้รวดเร็ว และพร้อมเปลี่ยนจากเกมรับเป็นการตบบอลสั้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

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ตำแหน่งนี้ไม่ได้วัดกันแค่ความสูง แต่ต้องอาศัยจังหวะ ความคล่องตัว ตัดสินใจเฉียบขาด ธูปดิษฐ์จึงเป็นผู้เล่นที่อาจไม่ได้สัมผัสบอลบ่อยเท่าหัวเสาหรือบีหลัง แต่ทุกครั้งที่ขึ้นหน้าตาข่าย เขาสามารถเปลี่ยนทิศทางของเกมได้ทันที

เส้นทางของธูปดิษฐ์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลชาย

เมื่ออายุ 16 ปี เขามีส่วนสูงประมาณ 190 เซนติเมตร และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเยาวชนคนของชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ก่อนมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในตำแหน่งบอลเร็ว

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ผลงานสำคัญในระดับนักเรียนเกิดขึ้นเมื่อปี 2560 ธูปดิษฐ์ช่วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน PEA รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมคว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมอันดับ 1 มาครอง

เก็บประสบการณ์ครบตั้งแต่ U19 ถึง U23

หลังสร้างชื่อในวอลเลย์บอลนักเรียน ธูปดิษฐ์เดินหน้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เขาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยรุ่น U19 ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี 2560 ก่อนขยับขึ้นสู่ทีม U20 ชุดแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อปี 2561 โดยสวมเสื้อหมายเลข 7 และเล่นตำแหน่งบอลเร็วเช่นเดิม

ปีถัดมา เขาก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และได้ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2019 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา หนึ่งในเกมที่เขามีส่วนร่วมคือแมตช์ที่ไทยพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะอินเดีย 3-2 เซต

ในระดับสโมสร ธูปดิษฐ์ปักหลักอยู่กับไดมอนด์ ฟู้ด มาหลายฤดูกาล และมีบทบาททั้งในเกมบล็อกกับการโจมตีบอลสั้น ฤดูกาล 2569 เขาช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ก่อนจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งรองแชมป์

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นอกเหนือจากการแข่งขันลีก เขายังลงเล่นให้ทีมกองทัพอากาศในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชน ก ชาย โดยปี 2568 ทีมกองทัพอากาศเอาชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 3-0 เซต คว้าแชมป์ประเทศ ส่วนธูปดิษฐ์ได้รับรางวัลตบกลางหน้ายอดเยี่ยมอันดับ 1

ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ

จากแชมป์ซีเกมส์สู่การล้มเกาหลีใต้

ธูปดิษฐ์มีชื่ออยู่ในทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 หลังไทยเฉือนอินโดนีเซีย 3-2 เซตในรอบชิงชนะเลิศ นับเป็นการกลับมาครองแชมป์ซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ 8 ปี และเป็นแชมป์สมัยที่ 9 ของทีมชายไทย

ตลอดปี 2569 เขายังคงมีบทบาทกับทีมชาติ ทั้งศึก AVC Men’s Cup และ SEA V Cup ก่อนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่น

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เกมชนะเกาหลีใต้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของเส้นทางนักกีฬา ไม่เพียงเพราะธูปดิษฐ์ทำได้ถึง 11 คะแนน แต่ยังเกิดขึ้นในการพบกับทีมอันดับโลกสูงกว่า และช่วยให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ

จากเด็กนักเรียนที่เริ่มต้นในโครงการพัฒนาเยาวชน วันนี้ “ธูป” กลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมชาติไทย ด้วยวัย 26 ปี เขายังมีเวลาเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาเกมหน้าตาข่ายได้อีกมาก หากรักษามาตรฐานเอาไว้ ชื่อของธูปดิษฐ์ พระพุทธ น่าจะอยู่กับทัพลูกยางชายไทยไปอีกหลายปี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 12:12 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 12:13 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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