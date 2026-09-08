ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย วอนหยุดทำลายบ้านเกิด
ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย ลั่น ประเทศไทยคือบ้านของเรา วอนหยุดทำลายบ้านเกิด
“ทราย สมุทร” หรือ “สิรณัฐ สก๊อต” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก จากกรณีกระแสชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนในประเทศไทย จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมภาพธงชาติไทย โดยระบุว่า
“รับรู้ได้ว่ารัฐเราไม่ได้รักประเทศไทยแล้ว…ไม่นั้นคงไม่เปิดประตูให้ต่างชาติคุกคามไทยขนาดนี้- คุณอาจจะไม่รักประเทศไทยแล้ว..แต่สำหรับผมกับ 60 ล้านคน- ประเทศไทยคือบ้านของเรา..มันไม่มีอะไรมาแทนได้ขอร้องครับไม่รักไม่ว่าแต่หยุดทำลายบ้านของพวกเราเถอะ”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมาก เช่น “คงพึ่งอะไรใครยากแล้ว แต่สิ่งหนึ่งพึ่งได้แน่นอนคือเราประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ทันที นั่นแหละอำนาจอะไรก็อยู่ไม่ได้แน่นอน ตัวอย่างเช่นน้องทรายขอชื่นชมน้องมาก ๆ นี่คือคนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงยามเฝ้าแผ่นดินรุ่นต่อไป”
“รักอะไรก็ตามต้องรักจากใจไม่ใช่ผลประโยชน์ดีค่ะที่มีคนแบบคุณทรายกล้าที่จะพูดความจริงให้กับคนโลกสวยได้เปิดหูเปิดตาบ้างค่ะ”
“เป็นห่วงธรรมชาติ พื้นดินที่สวยงามของประเทศเรามากๆ แค่ให้ผลประโยชน์แก่บุคคลไม่กี่คน แต่เขาสามารถใช้ธรรมชาติเอาแผ่นดินที่ลูกหลานเราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ไปอีกตลอดกาล”
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