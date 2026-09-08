จับตา “น้องบี๋” โสดแล้ว รีโพสต์เศร้าถึงความลับ แฟนคลับโยงปมเลิกรา
เกิดอะไรขึ้น? “น้องบี๋” รีโพสต์ข้อความเศร้าพูดถึงความลับและการแตกสลาย หลังสถานะ “พี่บี๋” บินไปเรียนต่อต่างประเทศ แฟนคลับแห่สงสัยอาจโยงปมเลิกรา
หลังสองอินฟลูเอนเซอร์สายฮาคนดังเจ้าของช่อง พี่ตี๋กับน้องบี๋ ประกาศลดสถานะจากคนรักเหลือเพียงพี่น้อง หลังคบหากันมานานกว่า 10 ปี เคลียร์ความสงสัยที่แฟน ๆ หลายคนจับสังเกตว่าทั้งสองไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน แม้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปแต่ทั้งคู่ยังคงเป็นพาร์ตเนอร์และทำคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่นเดิม ช่องจะนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้น เพราะน้องบี๋จะเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ส่วนพี่บี๋จะทำคลิปสนุก ๆ เสิร์ฟแฟนคลับที่ไทยเหมือนเดิม
ผ่านช่วงเวลาลดสถานะมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ขณะนี้ น้องบี๋ เดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เธอมักจะโพสต์ไลฟ์สไตล์และชีวิตประจำวันให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันเสมอผ่านอินสตาแกรม banabiebie แต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนสังเกตเห็นว่าเธอรีโพสต์ข้อความในไอจีที่ระบุว่า “ทุกความลับมีเวลาเฉลยที่เหมาะสม” และ “บางคนกำลังแตกสลาย แต่ยังตอบข้อความของคนอื่นด้วยประโยคที่แสนอบอุ่น”
อย่างไรก็ดีชาวเน็ตสงสัยว่าข้อความเศร้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงในสิงหาคมหรือไม่ ต้องรอติดตามจากน้องบี๋ต่อไป
สำหรับแฟน ๆ ที่อยากติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ ของของพี่ตี๋น้องบี๋สามารถติดตามได้ที่เพจ พี่ตี๋กับน้องบี๋
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