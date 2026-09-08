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ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:22 น.
ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย "ทำกายภาพ"

ลูกชายร้องสายไหมต้องรอด แม่ป่วยสมองฝ่อ วัย 78 ปีถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย-ผ้าขนหนูคลุมหัว กล้องวงจรปิดเห็นชัดพฤติกรรมเลว อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”

กลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อลูกชายวัย 45 ปี นำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอด หลังแม่วัย 78 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงที่จ้างมาดูแลกระทำความรุนแรง ทั้งทุบตี ด่าทอ ข่มขู่ และใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะ หลังถูกจับได้จากภาพหลักฐานกล้องวงจรปิด ตัวพี่เลี้ยงโหดกลับอ้างอย่างหน้าตายว่า “เป็นวิธีการทำกายภาย”

ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย ทำกายภาพ-1

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ก่อนจะถูกไล่ออกออกจากงาน และลูกชายเข้าแจ้งความดำเนินคดี แต่กลับพบว่า พี่เลี้ยงใจมารยังคงวนเวียนโพสต์หางานตามกลุ่มต่าง ๆ อยู่ ทางครอบครัวจึงต้องการออกมาเตือนภัยผ่านสื่อเพื่อให้พี่เลี้ยงคนดังกล่าวไปก่อเหตุซ้ำกับครอบครัวอื่น

ล่าสุด 8 กันยายน 2569 รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวดังกล่าว โดยมีทาง ลูกชาย และลูกสะใภ้ เดินทางมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมด้วย นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งยังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่สามารถบันทึกพฤติกรรมโหดของพี่เลี้ยงคนดังกล่าวเอาไว้ได้ ขณะที่ทำร้ายร่างกายคุณแม่

ในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการได้ให้ทีมงานประสานส่งคลิปหลักฐานทั้งหมดไปยังสภากายภาพบำบัด เพื่อตรวจสอบและให้ความกระจ่างว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำกายภาพบำบัดจริงหรือไม่ เพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย ทำกายภาพ-2

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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