ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”
ลูกชายร้องสายไหมต้องรอด แม่ป่วยสมองฝ่อ วัย 78 ปีถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย-ผ้าขนหนูคลุมหัว กล้องวงจรปิดเห็นชัดพฤติกรรมเลว อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”
กลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อลูกชายวัย 45 ปี นำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอด หลังแม่วัย 78 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงที่จ้างมาดูแลกระทำความรุนแรง ทั้งทุบตี ด่าทอ ข่มขู่ และใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะ หลังถูกจับได้จากภาพหลักฐานกล้องวงจรปิด ตัวพี่เลี้ยงโหดกลับอ้างอย่างหน้าตายว่า “เป็นวิธีการทำกายภาย”
ก่อนจะถูกไล่ออกออกจากงาน และลูกชายเข้าแจ้งความดำเนินคดี แต่กลับพบว่า พี่เลี้ยงใจมารยังคงวนเวียนโพสต์หางานตามกลุ่มต่าง ๆ อยู่ ทางครอบครัวจึงต้องการออกมาเตือนภัยผ่านสื่อเพื่อให้พี่เลี้ยงคนดังกล่าวไปก่อเหตุซ้ำกับครอบครัวอื่น
ล่าสุด 8 กันยายน 2569 รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวดังกล่าว โดยมีทาง ลูกชาย และลูกสะใภ้ เดินทางมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมด้วย นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งยังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่สามารถบันทึกพฤติกรรมโหดของพี่เลี้ยงคนดังกล่าวเอาไว้ได้ ขณะที่ทำร้ายร่างกายคุณแม่
ในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการได้ให้ทีมงานประสานส่งคลิปหลักฐานทั้งหมดไปยังสภากายภาพบำบัด เพื่อตรวจสอบและให้ความกระจ่างว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำกายภาพบำบัดจริงหรือไม่ เพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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