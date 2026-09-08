ดราม่า โทโมมิ อดีต AKB48 ถ่าย Vlog ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารวม หวั่นถ่ายติดคนโป๊

โทโมมิ อิตาโนะ อดีตสมาชิก AKB48 ถูกวิจารณ์หนัก ถ่ายคลิปในพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของห้องอาบน้ำรวม เจ้าตัวยืนยันว่าได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ แต่โรงแรมโต้ไม่เคยอนุญาตให้ถ่ายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงญี่ปุ่น เมื่อ โทโมมิ อิตาโนะ (Tomomi Itano) อดีตสมาชิกคนดังของวง AKB48 ถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัว หลังนำกล้องเข้าไปถ่าย Vlog บริเวณพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของห้องอาบน้ำรวมภายในโรงแรม เดอะ ริตซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ
เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 อิตาโนะเผยแพร่คลิปครอบครัวผ่านช่อง YouTube “友chube” บันทึกการเดินทางไปพักผ่อนที่เมืองนิกโกะกับสามี เคจิ ทากาฮาชิ นักเบสบอลอาชีพ และลูกสาววัย 4 ขวบ
ภายในคลิปมีทั้งการพาชมห้องพัก รับประทานอาหาร และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อย่างไรก็ตาม ฉากที่เรียกเสียงวิจารณ์คือช่วงหลังอาบน้ำ ซึ่งอิตาโนะถ่ายภาพขณะดูแลผิวและเป่าผมให้ลูกสาวในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แม้ภาพที่เผยแพร่จะไม่ปรากฏแขกคนอื่นก็ตาม
ผู้ชมจำนวนหนึ่งมองว่าการนำกล้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสม เพราะเป็นพื้นที่ที่แขกคนอื่นอาจเดินผ่านในสภาพเปลือยกายได้ตลอดเวลา หลายความคิดเห็นจึงไม่ได้กังวลเฉพาะภาพที่ปรากฏในคลิป แต่ตั้งคำถามถึงการนำอุปกรณ์บันทึกภาพเข้าไปตั้งแต่แรก
โดยทั่วไป ห้องอาบน้ำสาธารณะและออนเซ็นในญี่ปุ่นมักห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอทั้งภายในบริเวณอาบน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและป้องกันการแอบถ่าย
อย่างไรก็ตาม คำอธิบายใต้คลิปของอิตาโนะระบุชื่อ เดอะ ริตซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือ พร้อมข้อความว่าการถ่ายทำครั้งนี้ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าโรงแรมอาจปิดพื้นที่ให้ครอบครัวของเธอใช้เป็นการส่วนตัว หรืออนุญาตให้ถ่ายทำโดยไม่มีผู้ใช้บริการรายอื่นอยู่บริเวณนั้น
วันที่ 5 กันยายน อิตาโนะออกมาชี้แจงผ่านบัญชี X โดยขอโทษที่การนำเสนอทำให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมยืนยันว่าฉากที่ถูกวิจารณ์ได้รับอนุญาตจากโรงแรมเป็นกรณีพิเศษ และโรงแรมให้ความร่วมมือกับการถ่ายทำวิดีโอ
คำชี้แจงทำให้กระแสวิจารณ์ส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปตั้งคำถามกับทางโรงแรมแทน เพราะหากโรงแรมอนุญาตให้ถ่ายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แขกทั่วไปใช้งาน ก็อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก
เรื่องราวพลิกอีกรอบเมื่อสื่อญี่ปุ่น Shukan Josei PRIME ติดต่อสอบถาม เดอะ ริตซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ โดยตรง โรงแรมยอมรับว่าอนุญาตให้คณะของอิตาโนะถ่ายทำภายในโรงแรมจริง แต่จำกัดเฉพาะบริเวณที่เหมาะสมและสามารถบันทึกภาพได้เท่านั้น
ทางโรงแรมยืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้ถ่ายทำในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือพื้นที่ลักษณะเดียวกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ควรถ่ายภาพทั้งในแง่สามัญสำนึกและข้อกฎหมาย
ข้อควรระวังสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เดินทางไปญี่ปุ่น แม้สถานที่จะดูว่างและไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในภาพ แต่ไม่ควรนำกล้องหรือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำรวม และบริเวณออนเซ็น หากต้องการบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่ ควรขออนุญาตพร้อมระบุพื้นที่และเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: