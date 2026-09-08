นักสะสมเกือบจ่ายเงินแสน เข้าใจผิดเครื่องดูดฝุ่นเสียพิงกำแพง เป็นงานศิลปะ
นักสะสมเกือบจ่ายเงินแสน เข้าใจผิดเครื่องดูดฝุ่นเสียพิงกำแพง เป็นงานศิลปะ ทางพิพิธภัณฑ์แจงเป็นแค่เครื่องดูดฝุ่นที่ชำรุด ก่อนยกเลิกการซื้อขาย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน เว็บไซต์ Artinc รายงานว่า นักสะสมงานศิลปะได้ซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่เสีย เป็นมูลค่า 131,000 บาท (4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ภายในพิพิธภัณฑ์ในเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเข้าใจผิดว่าเป็นงานแสดง
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ภายหลังจากที่พนักงานได้ใช้เครื่องฝุ่นดังกล่าวดูแลทำความสะอาด ทว่ามอเตอร์มีปัญหาก่อนจะเสียในที่สุด โดยพนักงานวางพิงเอาไว้กับกำแพงและรอให้คนมาทิ้งทีหลัง ทว่าดันมีลูกค้าเดินผ่านมาพอดีและเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงด้วย
พนักงานเล่าว่า ตอนแรกที่ลูกค้าคนดังกล่าวมาถามเรื่องเครื่องดูดฝุ่น พวกเขาคิดว่านักสะสมคนดังกล่าวพูดเล่น ทว่าเมื่อรู้ว่าพูดจริง ทางพนักงานเลยตามหาเครื่องดูดฝุ่นดังกล่าว ก่อนจะรู้ว่านี่เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เสียและไม่ใช่งานศิลปะ ทางพิพัธภัณฑ์จึงแจ้งข้อเท็จจริงให้กับนักสะสมคนดังกล่าว ก่อนจะยกเลิกการซื้อขาย ก่อนจะเครื่องดูดฝุ่นไปทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นอีก
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