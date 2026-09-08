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ด่วน! ศาลยกฟ้อง ปู มัณฑนา คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน
ด่วน! ศาลอาญามีนบุรี ตัดสินยกฟ้อง ปู มัณฑนา ในคดีที่ ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 5 แสนบาท
จากกรณีที่ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา ในข้อหาหมิ่นประมาท พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 5 แสนบาท โดยวันนี้ (8 ก.ย. 69) ศาลอาญามีนบุรี ได้มีการนัดฟังคำพิพากษา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ล่าสุดมีรายงานผลคำตัดสินของ ศาลอาญามีนบุรี พิพากษา ‘ยกฟ้อง’ ปู มัณฑนา ในคดีหมิ่นประมาท ทนายแก้ว
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หลังการฟังคำพิพากษา ทางด้าน “ปู มัณฑนา” ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยถึงผลการตัดสินของศาลว่า ศาลอาญามีนบุรีได้มีคำพิพากษายกฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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