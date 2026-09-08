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อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว โทษแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 11:39 น.
อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว ติดแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด

อดีตนายกเทศมนตรีหญิงในรัฐลุยเซียนา สหรัฐฯ พ้นเรือนจำแล้วหลังรับโทษครบ 90 วัน ในคดีที่มีโทษสูงสุดถึง 17 ปี ผู้พิพากษายอมรับกลางศาลว่าตนตัดสินผิดพลาด แต่ไม่แก้คำพิพากษา

มิสตี้ โรเบิร์ตส์ วัย 44 ปี อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเดอริดเดอร์ รัฐลุยเซียนา สหรัฐฯ พ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อวันที่ 7 กันยายน หลังรับโทษจำคุกครบ 90 วัน ในคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กชายวัย 16 ปี การปล่อยตัวสร้างกระแสไม่พอใจอย่างหนัก เนื่องจากความผิดที่คณะลูกขุนตัดสินมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง 17 ปี

โทษที่เบาผิดปกติเกิดจากแนวทางพิจารณาของผู้พิพากษา เคนต์ ซาวัว กำหนดโทษโดยเทียบเคียงจากคดีลักษณะเดียวกันกว่า 30 คดี ทว่าคดีเหล่านั้นล้วนจบลงด้วยการรับสารภาพเพื่อต่อรองลดหย่อนโทษ ต่างจากโรเบิร์ตส์ที่เลือกต่อสู้ในชั้นศาลจนคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิด

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แม้ยอมรับกลางศาลว่าเทียบเคียงคดีผิดพลาด ผู้พิพากษากลับไม่แก้ไขคำพิพากษา ทั้งยังยกคำร้องของฝ่ายอัยการที่ขอให้เพิ่มโทษ

นอกเหนือจากโทษจำคุก ศาลสั่งปรับโรเบิร์ตส์ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ กำหนดให้ตรวจสารเสพติดเป็นระยะ ขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ เข้ารับการบำบัดทางจิตเวชและจิตวิทยา หากละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัว ต้องรับโทษจำคุกที่รอลงอาญาไว้ 2 กระทง กระทงละ 5 ปี โดยนับโทษไปพร้อมกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 ระหว่างงานเลี้ยงริมสระว่ายน้ำที่บ้านพัก ขณะนั้นโรเบิร์ตส์ยังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเดอริดเดอร์ ผู้เสียหายเป็นนักเรียนมัธยมปลายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเพื่อนของลูกชายเธอเอง หลังเรื่องแดง โรเบิร์ตส์ชิงลาออกจากตำแหน่งก่อนตำรวจเข้าจับกุมเพียงไม่กี่วัน

คำตัดสินที่ไม่สอดคล้องกับอัตราโทษสูงสุดสร้างความไม่พอใจแก่อัยการรวมถึงชาวเมือง เจมส์ เลสเทจ อัยการเขตโบรีการ์ด พาริช ยืนยันว่าฝ่ายอัยการทำหน้าที่เต็มที่เพื่อเสนอพยานหลักฐาน ปกป้องตัวแทนของผู้เสียหาย คณะลูกขุนเห็นหลักฐานจึงตัดสินว่าเธอมีความผิด ทางอัยการจึงเสนอขอให้ลงโทษขั้นสูงสุด พร้อมระบุว่าโทษจำคุก 90 วันไม่สมกับความร้ายแรงของการกระทำ ไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่ชาวเมืองยึดถือ

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คาริน แม็คกี ชาวเมืองเดอริดเดอร์ เผยกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่า “เมื่อเป็นเรื่องของเด็ก เราควรใช้กฎหมายอย่างถึงที่สุด ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น” ด้าน ไรอัน คลาร์ก ชาวเมืองอีกคน มองว่าคำตัดสินจำคุก 90 วันเป็นการดูหมิ่นประชาชน

ย้อนไปในวันอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน โรเบิร์ตส์ยอมรับความผิดต่อศาล พร้อมกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียหาย
“ตอนนั้นฉันโทษตัวเอง วันนี้ฉันยังโทษตัวเอง ฉันจะโทษตัวเองไปตลอดชีวิต ฉันทำให้หลายคนผิดหวัง ฉันต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว” โรเบิร์ตส์กล่าว

ขณะที่แม่ของผู้เสียหายกล่าวในแถลงการณ์ต่อศาล ระบุว่าโรเบิร์ตส์เป็นนักล่าเหยื่อ พร้อมเตือนให้อยู่ห่างจากครอบครัวของเธอ ด้าน อดัม จอห์นสัน กับ ทอดด์ เอส เคลมอนส์ ทนายความฝ่ายจำเลย ระบุว่าลูกความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังพ้นโทษทุกข้อ เชื่อว่าการยอมรับผิดต่อหน้าศาลมีส่วนช่วยให้ศาลกำหนดโทษนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 11:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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