“สีหศักดิ์” ถกทูตอิสราเอล หารือแก้ปัญหายิวทำผิดกฎหมาย ย้ำดำเนินคดีถึงที่สุด
สีหศักดิ์ ถกทูตอิสราเอล หารือแก้ปัญหายิวทำผิดกฎหมาย ย้ำดำเนินคดีถึงที่สุด ยืนยันว่าไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ เตรียมแจกเอกสารแนวทางปฏิบัติตัวในไทย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นาง อะโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ว่า เป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทย หลายคนเป็นนักท่องเที่ยว และบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
โดยกรณีคือที่ชาวอิสราเอล เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่ระยะยาว และมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทย ดังที่ปรากฏเป็นข่าว จึงได้ชี้แจงกับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ว่า ในกรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด แต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอล เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากกระทำผิดกฎหมายไทย ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอล 1 คน และชาวฝรั่งเศส 1 คน
ส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นระยะระยะสั้นหรือระยะยาว มีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึก วัฒนธรรมประเพณี และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยเฉพาะ จ.พังงา และจ.ภูเก็ต ที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชน ได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่การต้อนรับไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยก็ได้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศก็ต้องเคารพประเพณีค่านิยมของประเทศนั้นๆ เมื่อเกิดเหตุการแล้วกระทบกับความรู้สึกของคนไทย แต่ไม่ได้เหมารวมว่าเป็นการกระทำของชาวอิสราเอลทั้งหมด”
นายสีหศักดิ์ เปิดเผยว่า เอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการลงพื้นที่ชี้แจง แต่สำหรับตนมองว่าการดำเนินการต่างๆต้องยกระดับ ทำให้เข้มข้นขึ้น และจะต้องร่วมมือกัน เพราะหากไม่ทำอะไรเพื่อการแก้ไขปัญหานี้ก็จะส่งผลกระทบต่อความ สัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพราะยังมมีความร่วมมือกันหลายด้าน ทั้งการเกษตร แรงงานที่ไทยส่งแรงงาน อิสราเอลกว่า 60,000 คน ดังนั้นเราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงที
ขณะที่การพูดคุยกันนั้น เอกอัครราชทูตอิสราเอล ระบุว่า ควรมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีการแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอล สถานกงสุลที่เมืองหลวง บริษัททัวร์ รวมถึงสายการบินด้วย
นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า การพูดคุยวันนี้เป็นอย่างตรงไปตรงมา และรับทราบเข้าใจปัญหา โดยขอให้ทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและอธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทย เพราะการท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวแต่ต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทย ไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย นำเงินเข้ามาให้ ประเทศไทยแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ใช่ และแน่นอนว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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