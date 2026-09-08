เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน

เช็กปฏิทิน รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-เด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน
ในวันที่ 10 กันยายน 2569 รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประจำเดือนกันยายนปี 2569 โดยมีทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียดดังต่อไปนี้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินจำนวน 600 บาทต่อเดือน
- อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินจำนวน 700 บาทต่อเดือน
- อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินจำนวน 800 บาทต่อเดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน
สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2570 ได้ถึง 30 กันยายน 2569 ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้ที่เข้าเกณฑ์ในรอบดังกล่าว ได้แก่ ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียน มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2570 โดยกลุ่มที่เกิดระหว่าง 2 กันยายน 2509 – 1 กันยายน 2510 อยู่ในช่วงผู้สูงอายุที่จะครบเกณฑ์ดังกล่าว
เบี้ยความพิการ
- คนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน
- คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 800 บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท และเป็นผู้มีสิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาทต่อเดือน ทำให้ได้รับรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- ได้รับเงินจำนวน 600 บาท/เดือน/คน (จ่ายให้เด็กแรกเกิด – 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
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