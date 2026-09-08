การเงินเศรษฐกิจ

เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 11:42 น.
เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน

เช็กปฏิทิน รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-เด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน

ในวันที่ 10 กันยายน 2569 รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประจำเดือนกันยายนปี 2569 โดยมีทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียดดังต่อไปนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินจำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินจำนวน 700 บาทต่อเดือน
  • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินจำนวน 800 บาทต่อเดือน
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2570 ได้ถึง 30 กันยายน 2569 ตามช่วงเวลาที่กำหนด

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ผู้ที่เข้าเกณฑ์ในรอบดังกล่าว ได้แก่ ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียน มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2570 โดยกลุ่มที่เกิดระหว่าง 2 กันยายน 2509 – 1 กันยายน 2510 อยู่ในช่วงผู้สูงอายุที่จะครบเกณฑ์ดังกล่าว

ทางรัฐ

เบี้ยความพิการ

  • คนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน
  • คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 800 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท และเป็นผู้มีสิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาทต่อเดือน ทำให้ได้รับรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน

ทางรัฐ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • ได้รับเงินจำนวน 600 บาท/เดือน/คน (จ่ายให้เด็กแรกเกิด – 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
ทางรัฐ
ปฏิทินโอนเงิน กลุ่มเปราะบาง
ทางรัฐ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 11:42 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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