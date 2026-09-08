ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี น้ำตาจะตกฝึกเดินกายภาพ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งชุด

อาการล่าสุด นิ้ง กุลสตรี น้ำตาจะตก ฝึกเดินทำกายภาพบำบัดวันละ 2 ครั้ง หลังหกล้มกระดูกสะโพกแตก ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งชุด
หลังจาก นิ้ง กุลสตรี หรือ ณิชชยาณัฐ ศิริพงศ์ปรีดา แจ้งข่าวเกิดอุบัติเหตุหกล้มจนชีวิตเปลี่ยน เพราะได้รับบาดเจ็บกระดูกสะโพกแตก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ต้องผ่าตัดเปลี่ยนใส่เบ้าและข้อสะโพกเทียมทั้งชุด ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
“หกล้ม… ชีวิตเปลี่ยน… กระดูกสะโพกแตก! หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนใส่ เบ้า และข้อสะโพกเทียมทั้งชุด ตั้งแต่เมื่อวานเข้าผ่าตัด (OR) ตอน 14:00 น. ออกมาจากห้องผ่าตัด (OR) 18:30 น. ไป X-rayต่อ มาถึงห้อง 20:00 น. วันนี้ยังเบลอ ๆ และปวดมากนอนติดเตียงเหมือนเดิม”
กระทั่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา นิ้ง กุลสตรี อัปเดตอาการล่าสุดผ่านอินสตาแกรม nink_nichayanaht
ระบุว่า “ทำ ultrasound ดูลิ่มเลือดให้ยาฆ่าเชื้อและให้เลือด #เจ็บแผลผ่าตัดสะโพกเทียมมาก #รอกายภาพบำบัด”
วานนี้ (7 กันยายน 2569) นิ้ง กุลสตรี แชร์ภาพขณะกำลังฝึกเดินกายภาพครั้งที่ 4 หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งชุด ตั้งแต่วันนี้ตนจะต้องกายภาพวันละ 2 รอบ เผยความรู้สึกว่า “น้ำตาจะตกตั้งแต่วันแรกจนวันนี้”
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