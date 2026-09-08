ข่าวการเมือง
ครม. แต่งตั้ง “เอกภพ เพียรพิเศษ” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ครม. แต่งตั้ง “เอกภพ เพียรพิเศษ” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ โดย นางรัชดาจะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยแทน
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (8 กันยายน 2569) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่
1. นาย เอกภพ เพียรพิเศษ ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
โดยการแต่งตั้งนายเอกภพ หรือ หมอเอก อดีต สส.พรรคก้าวไกล จะทำให้ นาง รัชดา ธนาดิเรก อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของภราดรแทน
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