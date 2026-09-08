ข่าวกีฬา

PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา 2026/27 ดูฟรี เปิดหัวดาร์บี้มาดริด 20 ก.ย.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 11:20 น.
PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา สเปน 2026/27

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดลาลีกา สเปน ฤดูกาล 2026/27 ให้แฟนบอลไทยดูฟรีตลอดฤดูกาล เปิดหัวด้วยดาร์บี้มาดริด แอตเลติโก พบ เรอัล วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายนนี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ประกาศคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกา สเปน ฤดูกาล 2026/27 ให้แฟนบอลชาวไทยรับชมฟรีตลอดฤดูกาล พร้อมคัดบิ๊กแมตช์ลงจอทุกสัปดาห์

ลาลีกาเป็นลีกสูงสุดของสเปน มีทั้ง เรอัล มาดริด ที่เต็มไปด้วยแนวรุกระดับกาลาคติกอส และบาร์เซโลน่าที่หมายมั่นบัลลังก์แชมป์ ขณะที่แอตเลติโก มาดริด ภายใต้การคุมทีมของ ดีเอโก้ ซิเมโอเน่ ก็พร้อมสอดแทรกขึ้นมาท้าชิงได้ทุกเมื่อ

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แมตช์แรก ดาร์บี้มาดริด 20 กันยายน

คู่เปิดจอคือดาร์บี้แมตช์ระหว่าง แอตเลติโก มาดริด พบ เรอัล มาดริด วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 21.15 น. ตามเวลาประเทศไทย

รับชมได้ทาง PPTV HD ช่อง 36 พร้อมชมสดออนไลน์ที่ www.pptvhd36.com และช่อง YouTube: PPTV SPORTS

นอกจากการถ่ายทอดสด ยังมีไฮไลต์ครบทุกคู่ และคอนเทนต์เจาะลึกทั้งก่อนเกม ระหว่างเกม และหลังเกม ผ่านทุกช่องทางของ PPTV SPORTS

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รายการใหม่ ¡Hola! LALIGA

พีพีทีวียังเปิดรายการใหม่ชื่อ “¡Hola! LALIGA” เป็นรายการวิเคราะห์หลังเกมสไตล์คอบอลสเปน ภายใต้คอนเซปต์ “เกมจบ แต่ความมันส์! เพิ่งเริ่ม”

ดำเนินรายการโดยสองกูรูบอลสเปน คือ “เจมส์ ลา ลีกา” อาวุธ จิวรากรานนท์ และ “ฟลุ๊ค แฟมิลี่” ธีรยุทธ บัญหนองสา

ออกอากาศทางหน้าจอทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. และรับชมก่อนใครทางออนไลน์บน YouTube: PPTV SPORTS ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น.

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ติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสด ข่าวสาร ไฮไลต์ และกิจกรรมตลอดฤดูกาลได้ทาง PPTV HD ช่อง 36, www.pptvhd36.com, YouTube: PPTV SPORTS และโซเชียลมีเดียของ PPTV SPORTS

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 11:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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