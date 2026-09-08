PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา 2026/27 ดูฟรี เปิดหัวดาร์บี้มาดริด 20 ก.ย.
พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดลาลีกา สเปน ฤดูกาล 2026/27 ให้แฟนบอลไทยดูฟรีตลอดฤดูกาล เปิดหัวด้วยดาร์บี้มาดริด แอตเลติโก พบ เรอัล วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายนนี้
พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ประกาศคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกา สเปน ฤดูกาล 2026/27 ให้แฟนบอลชาวไทยรับชมฟรีตลอดฤดูกาล พร้อมคัดบิ๊กแมตช์ลงจอทุกสัปดาห์
ลาลีกาเป็นลีกสูงสุดของสเปน มีทั้ง เรอัล มาดริด ที่เต็มไปด้วยแนวรุกระดับกาลาคติกอส และบาร์เซโลน่าที่หมายมั่นบัลลังก์แชมป์ ขณะที่แอตเลติโก มาดริด ภายใต้การคุมทีมของ ดีเอโก้ ซิเมโอเน่ ก็พร้อมสอดแทรกขึ้นมาท้าชิงได้ทุกเมื่อ
แมตช์แรก ดาร์บี้มาดริด 20 กันยายน
คู่เปิดจอคือดาร์บี้แมตช์ระหว่าง แอตเลติโก มาดริด พบ เรอัล มาดริด วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 21.15 น. ตามเวลาประเทศไทย
รับชมได้ทาง PPTV HD ช่อง 36 พร้อมชมสดออนไลน์ที่ www.pptvhd36.com และช่อง YouTube: PPTV SPORTS
นอกจากการถ่ายทอดสด ยังมีไฮไลต์ครบทุกคู่ และคอนเทนต์เจาะลึกทั้งก่อนเกม ระหว่างเกม และหลังเกม ผ่านทุกช่องทางของ PPTV SPORTS
รายการใหม่ ¡Hola! LALIGA
พีพีทีวียังเปิดรายการใหม่ชื่อ “¡Hola! LALIGA” เป็นรายการวิเคราะห์หลังเกมสไตล์คอบอลสเปน ภายใต้คอนเซปต์ “เกมจบ แต่ความมันส์! เพิ่งเริ่ม”
ดำเนินรายการโดยสองกูรูบอลสเปน คือ “เจมส์ ลา ลีกา” อาวุธ จิวรากรานนท์ และ “ฟลุ๊ค แฟมิลี่” ธีรยุทธ บัญหนองสา
ออกอากาศทางหน้าจอทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. และรับชมก่อนใครทางออนไลน์บน YouTube: PPTV SPORTS ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น.
ติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสด ข่าวสาร ไฮไลต์ และกิจกรรมตลอดฤดูกาลได้ทาง PPTV HD ช่อง 36, www.pptvhd36.com, YouTube: PPTV SPORTS และโซเชียลมีเดียของ PPTV SPORTS
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