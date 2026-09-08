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เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:58 น.
เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน

เช็กเลย! วันนี้ (8 ก.ย.69) รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเวลาเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน พร้อมจัดรถบัส ขสมก. และรถไฟ รฟท. วิ่งเสริมให้บริการ

เพจเฟซบุ๊ก Airport Rail Link โพสต์ประกาศแจ้งผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (พญาไท-สุวรรณภูมิ) เรื่องการปรับเวลาการเดินรถว่า

เรียน ผู้โดยสารทุกท่าน ในวันพรุ่งนี้ (8 กันยายน 2569) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะให้บริการด้วยความถี่ ทุก 15 นาที ตลอดช่วงเวลาการให้บริการ 05:30–24:00 น. พร้อมจัดให้มี รถบัสและรถไฟเสริม เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร

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บริการรถบัสเสริมจาก ขสมก. ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ช่วงเช้า เวลา 06:00–10:00 น. สถานีหัวหมาก ↔ สถานีมักกะสัน รถออกทุก 30 นาที (รอบแรกเวลา 06:00 น. จากสถานีหัวหมาก)
  • ช่วงเย็น เวลา 17:30–22:30 น. สถานีมักกะสัน ↔ สถานีสุวรรณภูมิ รถออกทุก 30 นาที (รอบแรกเวลา 17:30 น. จากสถานีมักกะสัน)

จุดรับ–ส่งผู้โดยสาร

  • สถานีสุวรรณภูมิ: ชั้น 2 ประตู 9
  • สถานีหัวหมาก: ชั้น Ground บริเวณด้านล่างสถานี
  • สถานีมักกะสัน: ชั้น Ground บริเวณด้านล่างสถานี

บริการรถไฟเสริมจาก รฟท.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดรถไฟดีเซลรางชานเมืองขบวนเสริม เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติม

  • ช่วงเช้า เวลา 06:00–10:00 น. ขบวนแรกออกเวลา 06:00 น.
  • ช่วงเย็น เวลา 18:00–21:30 น. ขบวนแรกออกเวลา 18:00 น.

เส้นทางให้บริการ

  • รอบที่ 1 หัวลำโพง → ลาดกระบัง
  • รอบที่ 2 ลาดกระบัง → พญาไท
  • รอบที่ 3 พญาไท → ลาดกระบัง
  • รอบที่ 4 ลาดกระบัง → พญาไท

ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการ รถบัสและรถไฟเสริม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Official Page: Airport Rail Link Call Center: 02-091-1595 เปิดให้บริการเวลา 06:00–20:00 น. หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานี

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเผื่อเวลาในการเดินทาง

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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