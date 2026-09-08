ศาลฟินแลนด์เริ่มพิจารณาคดี ชายวัย 27 หลอกเด็กส่งรูปอนาจาร คาดเหยื่อสูงสุด 900 ราย
ศาลฟินแลนด์เริ่มพิจารณาคดี ชายวัย 27 ปลอมตัวเป็นผู้หญิงหลอกเด็กส่งรูปอนาจาร ก่อนบันทึกเอาไว้ คาดเหยื่อสูงสุด 900 ราย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว เอ็กซ์เพลส รายงานว่า ศาลในประเทศฟินแลนด์ได้เริ่มพิจารณาคดีของชายวัย 27 ปีที่ถูกตั้งข้อหาว่าได้กระทำผิดล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า 361 ราย ตั้งแต่ช่วงปี 2562-2565 โดยตำรวจเชื่อว่าอาจจะมีเหยื่อมากถึง 900 ราย และยังเหยื่อหลายคนที่ยังไม่ได้แสดงตัว ซึ่งเชื่อว่าเป็นคดีทางเพศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์
โดยผู้ต้องหานั้นรู้จักกับเหยื่อซึ่งเป็นเด็กชายทั้งหมด เหยื่ออยู่ในช่วงอายุ 9-15 ปี โดยผู้ต้องหาปลอมตัวเป็นผู้หญิงและหลอกเหยื่อผ่านแอปพูดคุยขอให้ส่งรูปหรือคลิป ก่อนจะเก็บภาพเอาไว้ โดยเหยื่อไม่รู้ตัว ทั้งนี้สื่อฟินแลนด์เชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะไม่เคยเจอกับเหยื่อในคดีนี้โดยตรง
สำหรับคดีดังกล่าวนั้นเริ่มสอบสวนเนื่องจากผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย ขณะทำหน้าที่เป็นครูสอนแทน ซึ่งจากคดีนี้ทำให้ตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือและพบคลิปอนาจารก ทำให้เขาถูกดำเนินอีกคดีในที่สุด
ด้วยจำนวนวันนัดพิจารณาคดีที่มีการกำหนดไว้ราว 45 วัน ศาลคาดว่ากระบวนการพิจารณาคดีจะดำเนินต่อไป “อย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกาหลีสั่งจำคุก 15 ปี หัวหน้าสถานดูแลผู้พิการ ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วย 3 ราย
- นักแสดงละครเวที ถูกกล่าวหาล่วงละเมิดลูกศิษย์ มหาวิทยาลัยสั่งปลด เซ่นข่าวฉาว
- หญิงร้องถูกข่มขืนบนรถไฟบังกลาเทศ กล่าวหาตำรวจ 2 นายล่วงละเมิดก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: