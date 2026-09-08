อึ้งยอดเงิน! ต้า เฟ็ดเฟ่ ควักใช้หนี้ ทนายไข่มุก หลังลุยงานหนัก ยอมรับมีหนี้อีกเยอะ
ต้า เฟ็ดเฟ่ หอบเงินสด 5 แสนบาทมอบให้ ทนายไข่มุก หลังลุยงานหนักแทบไม่ได้นอน เตรียมทำคลิปให้ความรู้กฎหมายประชาชนเพื่อใช้หนี้ที่เหลือ
หลังเคลียร์ปมทรัพย์สินและการโอนหุ้นบริษัทเฟ็ดเฟ่ในรายการโหนกระแสซึ่งจะมีการพิจารณายอดเงินอีกครั้ง ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ เดินหน้าทำงานแบบไม่ได้พักเรียกได้ว่าไม่ได้นอน จนกระทั่งสามารถนำเงินสดจำนวน 500,000 บาท มอบให้กับ ทนายไข่มุก ทนายความคู่ใจเพื่อชำระหนี้ค่าวิชาชีพ หลังจากช่วงที่ผ่านมาเขาได้รับโอกาสในการทำงานจาก ทราย มาดามฟิน โดยมี แจ็ค แฟนฉัน เป็นคนคอยช่วยเหลือและผลักดัน
หนุ่มต้า เปิดใจที่มาของการนำเงินก้อนนี้มาใช้หนี้ว่า ก่อนหน้านี้ตนไม่มีเงินเลย ทนายไข่มุกจึงเสนอให้ทำคลิปให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนแทนการจ่ายเงิน ซึ่งตนก็ยินดีรับข้อเสนอที่จะใช้แรงทำงานแลกหนี้ แต่ลึก ๆ แล้วยังคงตั้งใจที่จะหาเงินมาจ่ายค่าวิชาชีพให้ได้ จนกระทั่งเริ่มมีงานไลฟ์สดและงานสินค้าต่าง ๆ เข้ามา จึงรีบนำเงินสดมามอบให้ตามความตั้งใจ
เมื่อทนายไข่มุกถามกลับว่ายังจะทำคลิปให้ความรู้กฎหมายอยู่หรือไม่ ต้า เฟ็ดเฟ่ ยืนยันว่ายังคงทำตามเจตนารมณ์เดิม โดยเงินสด 5 แสนบาทนี้ถือเป็นการชำระหนี้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งจะชดใช้ด้วยการทำคลิปให้ความรู้เรื่องครอบครัวและกฎหมายด้านอื่น ๆ ตามที่ทนายไข่มุกตั้งใจไว้ พร้อมกล่าวขอบคุณ ทราย มาดามฟิน ที่ป้อนงานให้จนแทบไม่ได้นอน แต่ตนก็ขี้เกียจไม่ได้เพราะยังมีหนี้สินอีกมาก
ด้านทนายไข่มุกยอมรับว่าตกใจในตอนแรกเพราะคิดว่ามีคดีเพิ่ม แต่ก็รู้สึกยินดีและอวยพรให้อีกฝ่ายมีชีวิตที่ดีขึ้น มั่นคง หากมีปัญหาสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง
ล่าสุด ทนายไข่มุก ได้โพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยภาพรอยยิ้มขณะรับเงินสดจากมือ ต้า เฟ็ดเฟ่ พร้อมระบุข้อความว่า “พี่ต้าจ่ายค่าทนายแล้วนะคะ ที่เหลือต้องมาทำคลิปกับทนายไข่มุกนะ รอชมได้เลยค่า ขอบพระคุณมาดามฟินมากค่ะ”
@madamefinoffice พี่ต้าเงินจ่ายค่าทนายแล้ว! #ทนายไข่มุก #FEDFE #ต้าFEDFE #ถ่ายแบบFEDFE #น้ําหอมมาดามฟิน ♬ เสียงต้นฉบับ – มาดามฟิน – Madame Fin
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