เศรษฐกิจ

“ภราดร” แจงปมเงินชดเชย กบข. ชี้แก้กฎหมายฉบับเดียวจบ ขอฝ่ายค้านช่วยดันก่อนงบปี 71

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:36 น.
"ภราดร" แจงปมเงินชดเชย กบข. ชี้แก้กฎหมายฉบับเดียวจบ ขอฝ่ายค้านช่วยดันก่อนงบปี 71

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ชี้ว่าเงินที่รัฐต้องจ่ายคืน กบข. ทุกปีนั้นแก้ได้ไม่ยาก เพียงแก้กฎหมายฉบับเดียว และขอให้ฝ่ายค้านช่วยผลักดันให้ทันก่อนทำงบปี 2571

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ถึงประเด็นงบประมาณที่เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.

ประเด็นอยู่ที่เงินชดเชยที่รัฐต้องจ่ายคืนให้กองทุน ซึ่งนายภราดรระบุว่ากฎหมายของ กบข. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องตั้งงบประมาณในสัดส่วน 2 เท่า เรื่องนี้เคยอภิปรายและชี้แจงไปแล้วในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

โฆษณา

นายภราดรกล่าวว่า แนวทางแก้ไขไม่ได้ซับซ้อน เพียงแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กบข. เท่านั้น “ในส่วนของผมที่สวมหมวกเป็น สส. พรรคภูมิใจไทย ได้เสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้แล้ว”

ตนจะพยายามผลักดันให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2571 เพื่อให้มีพื้นที่ทางการคลังมากขึ้น และลดจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องจัดสรรเพื่อชดเชยให้ กบข.

พร้อมกันนี้ยังขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกฝ่ายค้าน หากเห็นตรงกันว่าควรดำเนินการร่วมกันในสภา โดยขณะนี้ได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

กบข. คืออะไร ทำไมรัฐต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ Government Pension Fund ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมของสมาชิก และจัดสวัสดิการให้สมาชิก

โฆษณา

กบข. มีสถานะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่ใช่ส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป ทุกคนต้องเป็นสมาชิก กบข. ส่วนผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนหน้านั้นมีสิทธิเลือกว่าจะเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ตามความสมัครใจ

เงินออมของสมาชิก กบข. แต่ละคนไม่ได้มาจากตัวข้าราชการเองทั้งหมด แต่แบ่งเป็นสองฝั่ง

ฝั่งที่สมาชิกนำส่งเองมี 2 ส่วน คือเงินสะสม และเงินสะสมส่วนเพิ่มสำหรับคนที่ต้องการออมเพิ่ม โดยกฎหมายกำหนดเพดานรวมไว้ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน

โฆษณา

ฝั่งที่รัฐนำส่งมี 3 ส่วน คือเงินประเดิม เงินสมทบ และเงินชดเชย

เงินชดเชยคือก้อนที่เป็นประเด็นในข่าวนี้ เป็นเงินที่รัฐใส่เข้ากองทุนให้สมาชิก เนื่องจากสูตรคำนวณบำนาญของระบบ กบข. ต่างจากระบบบำนาญแบบเดิม รัฐจึงต้องใส่เงินก้อนนี้เข้าไปชดเชยส่วนต่าง

ทุกปีรัฐบาลจึงต้องตั้งงบประมาณก้อนหนึ่งเพื่อจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายผูกพันที่ตัดออกไม่ได้ตราบใดที่กฎหมายยังกำหนดไว้แบบเดิม

ทำไมต้องแก้กฎหมาย

ข้อโต้แย้งของฝ่ายรัฐบาลคือเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ต้องตั้งงบไว้สูงกว่าที่จำเป็น เมื่อเงินก้อนนี้ถูกล็อกไว้ในงบประมาณทุกปี พื้นที่ทางการคลังสำหรับใช้จ่ายเรื่องอื่นก็เหลือน้อยลง

โฆษณา

การแก้กฎหมายจึงมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนเงินที่ต้องตั้งงบในแต่ละปี ไม่ใช่การยกเลิกเงินชดเชย

กรอบเวลาที่นายภราดรตั้งไว้คือให้กฎหมายมีผลก่อนการจัดทำงบประมาณปี 2571 ซึ่งหมายความว่าต้องผ่านทั้งขั้นตอนรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 และการพิจารณาของรัฐสภาให้ทันภายในราวหนึ่งปี

ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องเกณฑ์ 2 เท่าเป็นการอ้างอิงตามคำชี้แจงของนายภราดรในที่ประชุม โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นบทบัญญัติมาตราใด และจะแก้ไขในถ้อยคำอย่างไร ซึ่งจะปรากฏชัดเมื่อร่างแก้ไขเข้าสู่การพิจารณาของสภา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว สุขภาพและการแพทย์

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

18 นาที ที่แล้ว
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน ข่าว

สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

KTO แจงสถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

53 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ &#039;แอคหลุม&#039; ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

59 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มหื่น จอดรถริมถนน เปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู ข่าว

เตือนภัย หนุ่มโรคจิต จอดรถเปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด น้องบี๋ หลังเลิกพี่บี๋ บันเทิง

จับตา “น้องบี๋” โสดแล้ว รีโพสต์เศร้าถึงความลับ แฟนคลับโยงปมเลิกรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า สหรัฐ ไม่จ่ายเงินชดเชย ทหารเสียชีวิตในอิหร่าน อ้างไม่ใช่สงครามทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย &quot;ทำกายภาพ&quot; ข่าว

ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย วอนหยุดทำลายบ้านเกิด ข่าว

ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย วอนหยุดทำลายบ้านเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง ชี้แจงหลังเซ็นไล่ชาวฝรั่งเศสเจ้าของร่วม Samui Exotic Park ออกนอกไทยด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี &quot;หมอจุ๊ เก็จจุฑา&quot; แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต ข่าว

สดุดี “หมอจุ๊ เก็จจุฑา” แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว สุดท้ายเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า โทโมมิ อดีต AKB48 ถ่าย Vlog ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารวม หวั่นถ่ายติดคนโป๊

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย วอลเลย์บอล

ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักสะสมเกือบจ่ายเงินแสน เข้าใจผิดเครื่องดูดฝุ่นเสียพิงกำแพง เป็นงานศิลปะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา ยกฟ้อง ปู มัณฑนา ในคดีที่ ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน บันเทิง

ด่วน! ศาลยกฟ้อง ปู มัณฑนา คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว ติดแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว โทษแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิ้ง กุลสตรี ทำกายภาพบำบัดฝึกเดินหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข่าวดารา

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี น้ำตาจะตกฝึกเดินกายภาพ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ถกทูตอิสราเอล หารือแก้ปัญหายิวทำผิดกฎหมาย ย้ำดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา สเปน 2026/27 ข่าวกีฬา

PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา 2026/27 ดูฟรี เปิดหัวดาร์บี้มาดริด 20 ก.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. แต่งตั้ง “เอกภพ เพียรพิเศษ” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ใช้หนี้ทนายไข่มุก 5 แสนบาท ข่าว

อึ้งยอดเงิน! ต้า เฟ็ดเฟ่ ควักใช้หนี้ ทนายไข่มุก หลังลุยงานหนัก ยอมรับมีหนี้อีกเยอะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน ข่าว

เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน

สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569

KTO แจงสถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ &#039;แอคหลุม&#039; ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
Back to top button