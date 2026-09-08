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ถอดบทเรียน “โอ อินฮเย” อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 22:00 น.
ถอดบทเรียน "โอ อินฮเย" อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง

ถอดบทเรียนราคาแพง “โอ อินฮเย” อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง จากแรงกดดันของคำวิจารณ์ สู่บาดแผลที่ทำลายชีวิตคน

ชื่อของ โออินฮเย (Oh In Hye) นักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ผู้ล่วงลับ ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอจากเหตุการณ์บนพรมแดง ของงานเทศกาลหนังปูซาน ครั้งที่ 16 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ตุลาคม 2011 ที่ผ่านมา หลังจาก อินฮเย ปรากฏตัวในชุดราตรีสีแดงแหวกอกลึก ซึ่งเผยให้เห็นช่วงหน้าอกได้อย่างชัดเจน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงในโลกออนไลน์ขณะนั้น

โอ อินฮเย เคยถูกสัมภาษณ์ถึงเรื่องการเลือกชุดดังกล่าวขึ้นมาใส่ออกงานพรมแดง โดยเธอเปิดใจว่า “ทุกคนก็ฝันที่จะไปร่วมงานเทศกาลหนังอยู่แล้ว นี่เป็นครั้งแรกของฉัน ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าจะใส่อะไรไปดี แต่มีพี่สาวที่สนิทคนหนึ่งแนะนำร้านขายชุดวิวาห์ในโซลให้ ฉันเลยเช่าชุดมาจากที่นั่น ซึ่งก็ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรให้มาก ฉันเลยตัดสินใจเลือกชุดนี้ ซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะพอดีตัวด้วย เลยตัดเย็บแก้ไขส่วนไหล่ไปนิดหน่อย ฉันเองก็ไม่มีสไตลิสต์ส่วนตัว และชุดเดรสตัวนี้ เบคจียอง ก็เคยใส่มาเมื่อ 6 ปีก่อนด้วย”

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ย้อนดราม่า โออินฮเย อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบูลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง-1

สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องชุดราตรีเปิดอกเดินพรมแดงของ โออินฮเย นั้น กลายเป็นจุดสนใจของสังคมจนชื่อของเธอติดอันดับต้น ๆ ของการเสิร์ชเลยทีเดียว ซึ่ง อินฮเย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า “มันเป็นการเดินพรมแดงครั้งแรกของฉันค่ะ เลยรู้สึกแปลกใจกับกระแสตอบรับต่าง ๆ เหมือนกัน เพื่อนหลาย ๆ คนโทรศัพท์มาหาฉันบอกว่าอย่าคิดมากกับคำต่อว่าต่าง ๆ ถึงแม้จะมีเสียงตอบรับดี ๆ แต่ก็มีที่แย่ ๆ ด้วยเหมือนกัน ฉันเองก็หวังอยากจะให้ได้รับความสนใจจากตากล้องอยู่บ้างนิด ๆ หน่อย ๆ บ้างเหมือนกันนะคะ แต่เหมือนสถานการณ์ต่าง ๆ มันจะเกินการควบคุมไปหน่อย มีบางคนวิจารณ์ว่าฉันอยากดัง แต่อยากจะบอกให้ชัดว่าทุกอย่างมันไม่ได้มาจากความตั้งใจของฉันเลยค่ะ

ฉันเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากเลยเสียใจอะไรง่าย ๆ ตอนแรกที่รู้ว่าชื่อของตัวเองโดนเสิร์ชมากที่สุดก็เริ่มกังวลขึ้นมาทันทีเลย พ่อกับแม่รู้ว่าฉันต้องเจอเรื่องยาก ๆ แบบนี้ เลยบอกว่าอย่าไปใส่ใจกับความเห็นของพวกที่ไม่ชอบฉัน ให้ก้าวผ่านมันไปให้ได้ มองไปในแง่เป็นประสบการณ์ของชีวิตดีกว่าค่ะ”

ย้อนดราม่า โออินฮเย อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบูลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง-2

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ทว่าจากเรื่องแฟชั่นเพียงวันเดียว กลับกลายเป็นประเด็นที่ติดตัวเธอไปตลอดชีวิต ทั้งคำวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์ การแต่งกาย และกระแสโจมตีบนโลกออนไลน์ จนทำให้ผู้คนจำนวนมากจดจำเธอได้ผ่านภาพ โอ อินฮเย ในชุดเดรสสีแดงสด แหวกอก เดินพรมแดง มากกว่าการรู้จักเธอจากผลงานการแสดงเสียอีก

หลังจากนั้น โออินฮเย ก็ไม่มีผลงานการแสดงติดต่อเข้ามาอีกเลย นับตั้งแต่เกิดกระแสดราม่าชุดโป๊ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 11 โดยผลงานการแสดงของอินฮเย คือ ภาพยนตร์เรื่อง The Plan (2014) จากนั้นก็เงียบหายไปจากจอเงิน แต่ก็ยังดีที่เธอยังมีโอกาสได้รับงานถ่ายแบบอยู่บ้าง และตัดสินใจเปิดช่องยูทูปเป็นของตัวเองในปี 2019

กระทั่งเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2563 ตามเวลาท้องถิ่น สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า พบร่างนักแสดงสาว โออินฮเย วัย36 ปี นอนหมดสติและหัวใจหยุดเต้นภายในบ้านพัก ในเมืองอินชอน โดยมีการสันนิษฐานเบื้องต้นว่า โออินฮเย อาจจะตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง

แม้ในวันนี้เธอจะจากไปแล้ว แต่เรื่องราวของ โออินฮเย นักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กลับสะท้อนให้เห็นว่าคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากคนจำนวนมากสามารถกลายเป็นแรงกดดันมหาศาล การวิจารณ์แฟชั่นหรือผลงานเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่เมื่อเส้นแบ่งเปลี่ยนเป็นการเหยียดหยามและรุมโจมตี ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจสร้างบาดแผลในใจ และอาจเป็นบ่อเกิดของเหตุรุนแรงที่เกินกว่าหลายคนจะคิดได้

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ย้อนดราม่า โออินฮเย อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบูลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง-3
ภาพจาก : IG 5inhye
ย้อนดราม่า โออินฮเย อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบูลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง-4
ภาพจาก : IG 5inhye
ย้อนดราม่า โออินฮเย อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบูลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง-5
ภาพจาก : IG 5inhye

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ภาพจาก : IG 5inhye

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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