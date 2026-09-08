ข่าวการเมือง
“ไอซ์ รักชนก” เย้ย 44 สส. พรรคส้มไปศาลมาแล้ว 229 คนเอี่ยวโกง สว. พร้อมไปรึยัง?
ไอซ์ รักชนก เย้ย 44 สส. พรรคส้มไปศาลมาแล้ว 229 คนเอี่ยวโกง สว. พร้อมไปรึยัง ขอบคุณพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาเรียงหน้าเด้งรับ
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชนชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “44 สส เดินอย่างสง่าผ่าเผยไปศาลมาแล้ว 229 คนที่เอี่ยวโกง สว. พร้อมจะไปศาลกันหรือยัง ?
ขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เรียงหน้ากันออกมาเด้งรับ ว่าตัวเลข 229 เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยจริงๆ คนเค้าจะได้เลิกสับสนและหายสงสัยค่ะ
โฆษณา
ปล. ความกล้าหาญเพื่อยืดหยัดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อกฏหมายที่มีปัญหา กับความหน้าด้านในความพยายามจะกินรวบประเทศ มันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากอยู่นะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไอติม” สวน “อนุทิน” ชี้ถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิท เชื่อมตลอดสาย หลังเทียบคดีฮั้ว สว.
- “อนุทิน” เมิน “สนธิ” หลังนัดเคลื่อนไหว พย้อมยกระดับ 14 ก.ย. หากมีมติไม่ส่งฟ้องฮั้ว สว.
- ประธาน กมธ. ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง หลังเรียก “พริษฐ์” มาตรวจสอบคดีฮั้ว สว. เอกสารหลุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
โฆษณา
ข่าวล่าสุด
ข่าว
สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน
34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน
59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ดราม่า สหรัฐ ไม่จ่ายเงินชดเชย ทหารเสียชีวิตในอิหร่าน อ้างไม่ใช่สงครามทางการ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
กรมการปกครอง ชี้แจงหลังเซ็นไล่ชาวฝรั่งเศสเจ้าของร่วม Samui Exotic Park ออกนอกไทยด้วย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว สุดท้ายเสียชีวิต
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ดราม่า โทโมมิ อดีต AKB48 ถ่าย Vlog ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารวม หวั่นถ่ายติดคนโป๊
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นักสะสมเกือบจ่ายเงินแสน เข้าใจผิดเครื่องดูดฝุ่นเสียพิงกำแพง เป็นงานศิลปะ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว โทษแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี น้ำตาจะตกฝึกเดินกายภาพ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งชุด
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สีหศักดิ์” ถกทูตอิสราเอล หารือแก้ปัญหายิวทำผิดกฎหมาย ย้ำดำเนินคดีถึงที่สุด
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ครม. แต่งตั้ง “เอกภพ เพียรพิเศษ” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อึ้งยอดเงิน! ต้า เฟ็ดเฟ่ ควักใช้หนี้ ทนายไข่มุก หลังลุยงานหนัก ยอมรับมีหนี้อีกเยอะ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว