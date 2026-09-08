ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ไทวุฒิ ขันแก้ว” ปลัด กทม. พร้อมรองปลัดฯ-ข้าราชการระดับสูง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:17 น.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ไทวุฒิ ขันแก้ว" ปลัด กทม. พร้อมรองปลัดฯ-ข้าราชการระดับสูง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ไทวุฒิ ขันแก้ว” ดำรงตำแหน่ง ปลัด กทม. พร้อมรองปลัดฯ-ข้าราชการระดับสูงอีก 10 ราย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569

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ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง ปลัด กทม.
ราชกิจจานุเบกษา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว

ทั้งนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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2. นายเจษฎา จันทรประภา พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

3. นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4. นายปิยะ พูดคล่อง พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

5. นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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ราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

2. นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

3. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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4. นางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

5. นางพีระยา สมชัยยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2569 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:17 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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