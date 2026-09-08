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อีลอน มัสก์ ทำนาย AI แซงมนุษย์ทั้งโลกปี 2574 สร้างกองทัพหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ พันล้านตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:02 น.
อีลอน มัสก์ (กลาง) ปรบมือระหว่างพิธีรำลึกถึงชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยม วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 ณ สนามกีฬาสเตทฟาร์ม ในเมืองเกลนเดล รัฐแอริโซนา (ภาพเอพี/จูเลีย เดมารี นิคฮินสัน)

อีลอน มัสก์ ทำนาย ปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดเกินมนุษย์ทั้งโลกรวมกันภายในปี 2574 จะมีหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ถึงพันล้านตัว แต่ถ้าจะเอาหุ่นยนต์เหล่านั้นไปวางในยุโรป กำหนดการที่ต้องดูจริง ๆ ไม่ใช่ของมัสก์

อีลอน มัสก์ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist ว่าปัญญาประดิษฐ์แบบดิจิทัลอาจมีความฉลาดแซงหน้าผลรวมสติปัญญาของมนุษย์ทุกคนบนโลกรวมกันภายในราวปี 2031 หรือ พ.ศ. 2574 จะมีหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เกิดขึ้นถึง 1,000 ล้านตัว และเทคโนโลยีนี้จะผลักให้เศรษฐกิจโลกโตขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 5 ถึง 6 ปีข้างหน้า

มัสก์ยังกล่าวด้วยว่ามนุษย์อาจสูญเสียการควบคุม AI อย่างมีความหมายภายในราวหนึ่งทศวรรษ ประเมินความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลลัพธ์เลวร้ายไว้ที่ 10 ถึง 20%

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ทว่า ต่อให้หุ่นยนต์พันล้านตัวเกิดขึ้นจริงตามที่มัสก์ว่า การนำไปใช้งานในสหภาพยุโรปยังต้องผ่านกรอบกฎหมายหลายชั้ ปัจจุบันสหภาพยุโรปยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ แต่ใช้กฎหมายที่มีอยู่หลายฉบับควบคุมร่วมกัน

1. กฎหมายปัญญาประดิษฐ์ หรือ EU AI Act

กฎหมายฉบับนี้แบ่งการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยง หากหุ่นยนต์ถูกนำไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ สาธารณสุข การศึกษา หรือความมั่นคง จะถูกจัดเป็นระบบความเสี่ยงสูง และต้องมีทั้งระบบบริหารความเสี่ยง คุณภาพข้อมูล ความโปร่งใส การกำกับดูแลโดยมนุษย์ และความปลอดภัยไซเบอร์

2. ข้อกำหนดความโปร่งใส

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ส่วนนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2569 กำหนดว่าหุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบชัดเจนว่ากำลังคุยกับ AI และเนื้อหาที่ AI สร้างหรือดัดแปลง ทั้งภาพ เสียง และวิดีโอ ต้องระบุตัวตนได้ เพื่อป้องกันการนำไปทำ Deepfake

3. กฎระเบียบความปลอดภัยเครื่องจักร

ในทางกายภาพ หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ถูกจัดเป็นเครื่องจักรซับซ้อนตามกฎระเบียบ (EU) 2023/1230 ผู้ผลิตต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยเพื่อรับเครื่องหมาย CE Marking และต้องปฏิบัติตามทั้งเกณฑ์ความปลอดภัยเครื่องจักรและเกณฑ์ความเสี่ยงของ AI Act ควบคู่กัน

4. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

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สหภาพยุโรปปรับปรุงข้อสั่งการเรื่องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ชำรุดให้ครอบคลุมซอฟต์แวร์และ AI ด้วย ผู้ผลิตหุ่นยนต์จึงต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และในส่วนระบบ AI

5. แซนด์บ็อกซ์และแนวทางกำกับดูแล

คณะกรรมาธิการยุโรปจัดตั้งพื้นที่ทดสอบกฎระเบียบ หรือ Regulatory Sandbox ให้บริษัทได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ภายใต้การดูแลของรัฐก่อนเปิดตัวจริง โดยกฎหมายกำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกต้องมีแซนด์บ็อกซ์ระดับชาติอย่างน้อยหนึ่งแห่งพร้อมใช้งานภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2570 ควบคู่กับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงไซเบอร์และ AI

ไทม์ไลน์บังคับใช้ที่ต้องจับตา

วันที่ สิ่งที่เริ่มบังคับใช้
1 สิงหาคม 2567 AI Act มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่มีข้อกำหนดใดเริ่มใช้จริง
2 กุมภาพันธ์ 2568 ข้อห้ามใช้ AI บางประเภท และข้อกำหนดเรื่องความรู้เท่าทัน AI
2 สิงหาคม 2569 ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดความโปร่งใส
2 สิงหาคม 2570 ทุกประเทศสมาชิกต้องมีแซนด์บ็อกซ์ทดสอบ AI ระดับชาติอย่างน้อย 1 แห่ง
2 ธันวาคม 2570 ข้อกำหนดระบบความเสี่ยงสูงตามภาคผนวก 3 เช่น การใช้ในสาธารณสุขและการศึกษา
2 สิงหาคม 2571 ข้อกำหนดระบบความเสี่ยงสูงที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ควบคุม เช่น เครื่องจักร

มัสก์บอกว่าปี 2574 คือจุดที่ AI จะแซงมนุษย์ทั้งโลก ส่วนข้อกำหนดที่เข้มที่สุดของสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมหุ่นยนต์ที่ฝังอยู่ในเครื่องจักร จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2571

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เท่ากับยุโรปจะมีเวลาราวสามปีระหว่างวันที่กฎเข้มที่สุดเริ่มทำงาน กับปีที่มัสก์บอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:02 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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