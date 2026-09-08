อีลอน มัสก์ ทำนาย AI แซงมนุษย์ทั้งโลกปี 2574 สร้างกองทัพหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ พันล้านตัว
อีลอน มัสก์ ทำนาย ปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดเกินมนุษย์ทั้งโลกรวมกันภายในปี 2574 จะมีหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ถึงพันล้านตัว แต่ถ้าจะเอาหุ่นยนต์เหล่านั้นไปวางในยุโรป กำหนดการที่ต้องดูจริง ๆ ไม่ใช่ของมัสก์
อีลอน มัสก์ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist ว่าปัญญาประดิษฐ์แบบดิจิทัลอาจมีความฉลาดแซงหน้าผลรวมสติปัญญาของมนุษย์ทุกคนบนโลกรวมกันภายในราวปี 2031 หรือ พ.ศ. 2574 จะมีหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เกิดขึ้นถึง 1,000 ล้านตัว และเทคโนโลยีนี้จะผลักให้เศรษฐกิจโลกโตขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 5 ถึง 6 ปีข้างหน้า
มัสก์ยังกล่าวด้วยว่ามนุษย์อาจสูญเสียการควบคุม AI อย่างมีความหมายภายในราวหนึ่งทศวรรษ ประเมินความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลลัพธ์เลวร้ายไว้ที่ 10 ถึง 20%
ทว่า ต่อให้หุ่นยนต์พันล้านตัวเกิดขึ้นจริงตามที่มัสก์ว่า การนำไปใช้งานในสหภาพยุโรปยังต้องผ่านกรอบกฎหมายหลายชั้ ปัจจุบันสหภาพยุโรปยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ แต่ใช้กฎหมายที่มีอยู่หลายฉบับควบคุมร่วมกัน
1. กฎหมายปัญญาประดิษฐ์ หรือ EU AI Act
กฎหมายฉบับนี้แบ่งการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยง หากหุ่นยนต์ถูกนำไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ สาธารณสุข การศึกษา หรือความมั่นคง จะถูกจัดเป็นระบบความเสี่ยงสูง และต้องมีทั้งระบบบริหารความเสี่ยง คุณภาพข้อมูล ความโปร่งใส การกำกับดูแลโดยมนุษย์ และความปลอดภัยไซเบอร์
2. ข้อกำหนดความโปร่งใส
ส่วนนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2569 กำหนดว่าหุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบชัดเจนว่ากำลังคุยกับ AI และเนื้อหาที่ AI สร้างหรือดัดแปลง ทั้งภาพ เสียง และวิดีโอ ต้องระบุตัวตนได้ เพื่อป้องกันการนำไปทำ Deepfake
3. กฎระเบียบความปลอดภัยเครื่องจักร
ในทางกายภาพ หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ถูกจัดเป็นเครื่องจักรซับซ้อนตามกฎระเบียบ (EU) 2023/1230 ผู้ผลิตต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยเพื่อรับเครื่องหมาย CE Marking และต้องปฏิบัติตามทั้งเกณฑ์ความปลอดภัยเครื่องจักรและเกณฑ์ความเสี่ยงของ AI Act ควบคู่กัน
4. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
สหภาพยุโรปปรับปรุงข้อสั่งการเรื่องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ชำรุดให้ครอบคลุมซอฟต์แวร์และ AI ด้วย ผู้ผลิตหุ่นยนต์จึงต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และในส่วนระบบ AI
5. แซนด์บ็อกซ์และแนวทางกำกับดูแล
คณะกรรมาธิการยุโรปจัดตั้งพื้นที่ทดสอบกฎระเบียบ หรือ Regulatory Sandbox ให้บริษัทได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ภายใต้การดูแลของรัฐก่อนเปิดตัวจริง โดยกฎหมายกำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกต้องมีแซนด์บ็อกซ์ระดับชาติอย่างน้อยหนึ่งแห่งพร้อมใช้งานภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2570 ควบคู่กับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงไซเบอร์และ AI
ไทม์ไลน์บังคับใช้ที่ต้องจับตา
|วันที่
|สิ่งที่เริ่มบังคับใช้
|1 สิงหาคม 2567
|AI Act มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่มีข้อกำหนดใดเริ่มใช้จริง
|2 กุมภาพันธ์ 2568
|ข้อห้ามใช้ AI บางประเภท และข้อกำหนดเรื่องความรู้เท่าทัน AI
|2 สิงหาคม 2569
|ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดความโปร่งใส
|2 สิงหาคม 2570
|ทุกประเทศสมาชิกต้องมีแซนด์บ็อกซ์ทดสอบ AI ระดับชาติอย่างน้อย 1 แห่ง
|2 ธันวาคม 2570
|ข้อกำหนดระบบความเสี่ยงสูงตามภาคผนวก 3 เช่น การใช้ในสาธารณสุขและการศึกษา
|2 สิงหาคม 2571
|ข้อกำหนดระบบความเสี่ยงสูงที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ควบคุม เช่น เครื่องจักร
มัสก์บอกว่าปี 2574 คือจุดที่ AI จะแซงมนุษย์ทั้งโลก ส่วนข้อกำหนดที่เข้มที่สุดของสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมหุ่นยนต์ที่ฝังอยู่ในเครื่องจักร จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2571
เท่ากับยุโรปจะมีเวลาราวสามปีระหว่างวันที่กฎเข้มที่สุดเริ่มทำงาน กับปีที่มัสก์บอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วงการดนตรีออสเตรเลีย ประกาศแบนเพลงถูกสร้างจาก AI ไม่มีสิทธิติดชาร์ตเพลง
- “ไชยชนก” ป้องโครงการ TH-AI โดนวิจารณ์การทำงาน ชี้ผู้ใช้อาจใช้โมเดลผิดประเภท
- บุกรวบ คนขับรถตู้ส่วนราชการ ใช้ AI ตัดต่อภาพ ปลอมเป็นตำรวจ โพสต์โชว์โซเชียล
แหล่งอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: