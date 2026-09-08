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TSUTAYA ร้านหนังสือ-คาเฟ่ดัง เตรียมเปิดให้บริการในไทยสาขาแรก 20 ต.ค.
TSUTAYA Bookstore ร้านหนังสือ-คาเฟ่ดัง เตรียมเปิดให้บริการในไทยสาขาแรก 20 ต.ค. 2569 ปักหมุดชั้น G ที่ One Bangkok
สึทายะ บุ๊คสโตร์ (TSUTAYA Bookstore) ร้านหนังสือ-คาเฟ่ชื่อดัง สัญชาติญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความว่าทางร้านเตรียมเปิดสาขาแรกในประเทศไทยในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
โดยทางร้านเขียนข้อความระบุว่า “TSUTAYA BOOKSTORE สาขาแรกในประเทศไทยกำลังจะเปิดให้บริการ!
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ร่วมมือกับ Asia Books เตรียมพบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่รวบรวม หนังสือ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ ไว้ด้วยกัน
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 20 ตุลาคม 2569 ชั้น G, The Storeys, One Bangkok”
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