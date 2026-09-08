ทนายตั้ม เผยสาเหตุขุด กัน จอมพลัง อ้างด้อยค่าคนติดคุก ใครทำไม่ดีจ่อเช็กบิล
ทนายตั้ม พูดสาเหตุลุยตรวจสอบ กัน จอมพลัง อ้างถูกด้อยค่าตอนออกจากคุก อยากให้อีกฝ่ายรู้สึกบ้าง จ่อเช็กบิลคนทำผิด หากมีข้อมูลเจอแน่นอน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 รายการคนดังนั่งเคลียร์ ทางช่อง 8 เปิดโต๊ะต้อนรับแขกรับเชิญ 2 ท่าน ได้แก่ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ในลุคใหม่ที่เจ้าตัวขอให้เรียกว่า ตั้ม บ้าพลัง ช่วยด้วย ขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ แท้จริงวันนี้ทางรายการเชิญ กัน จอมพลัง มาชี้แจ้งข้อเท็จจริง แต่เจ้าตัวปฏิเสธเพราะต้องการเอาเวลาไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่าที่จะมาตอบโต้หรือวิวาทะผ่านสื่อ
ทนายตั้ม เผยถึงจุดเริ่มต้นของการออกมาขอยื่นตรวจสอบในครั้งนี้มาจากมีชนวนเหตุมาจากกรณีที่ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความในลักษณะล้ำเลิกบุญคุณกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ประกอบกับความรู้สึกส่วนตัวของทนายตั้มอ้างว่าเคยถูกอีกฝ่ายโจมตีซ้ำเติมในช่วงที่ตนเองติดคุก
“วัตถุประสงค์จริง ๆ คือวันนั้นกันเขาโพสต์ว่าคำหนึ่งก็คุก สองคำก็คุก ว่าผมว่าเพิ่มออกจากคุกมา ด้อยค่าคนที่ติดคุก ผมเลยอยากให้เขารู้ว่าถ้าวันหนึ่งถูกดำเนินคดีแล้วต้องเข้าไปอยู่ในคุก เขาจะได้รู้ว่าคนคุกเป็นแบบนี้ ออกมาแล้วจะเป็นยังไงต่อ”
จากนั้นพิธีกรสาวสอบถามต่อว่าเป็นการเช็กบิลคนที่เคยว่าทนายตั้มตอนอยู่ในเรือนจำใช่หรือไม่ เขาอธิบายว่า “ถามว่าจะเช็กบิลไหม ก็คงจะไม่ได้ไปไล่เช็กบิลทีละคน แต่เราเช็กบิลคนที่เรามีข้อมูล หรือคนที่ไม่เคยว่าผมแต่มีข้อมูลมาว่าทำไม่ดีมา ผมก็อาจจะเช็กบิลเขาด้วย”
สำหรับการแต่งกายใส่สูทสีแดง ติดหนวดปลอม และขี่เจ็ทสกีจนเป็นกิมมิกเลียนแบบนั้น ทนายตั้มชี้แจงว่า ต้องการกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร มากกว่าจะมองว่าเป็นเพียงแค่สีสันหรือการจัดฉากสร้างภาพแบบที่อีกฝ่ายเคยทำ
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