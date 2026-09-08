ข่าว

ทนายตั้ม เผยสาเหตุขุด กัน จอมพลัง อ้างด้อยค่าคนติดคุก ใครทำไม่ดีจ่อเช็กบิล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:23 น.
ทนายตั้ม เผยสาเหตุลุยตรวจสอบ กัน จอมพลัง เพราะด้อยค่าคนติดคุก

ทนายตั้ม พูดสาเหตุลุยตรวจสอบ กัน จอมพลัง อ้างถูกด้อยค่าตอนออกจากคุก อยากให้อีกฝ่ายรู้สึกบ้าง จ่อเช็กบิลคนทำผิด หากมีข้อมูลเจอแน่นอน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 รายการคนดังนั่งเคลียร์ ทางช่อง 8 เปิดโต๊ะต้อนรับแขกรับเชิญ 2 ท่าน ได้แก่ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ในลุคใหม่ที่เจ้าตัวขอให้เรียกว่า ตั้ม บ้าพลัง ช่วยด้วย ขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ แท้จริงวันนี้ทางรายการเชิญ กัน จอมพลัง มาชี้แจ้งข้อเท็จจริง แต่เจ้าตัวปฏิเสธเพราะต้องการเอาเวลาไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่าที่จะมาตอบโต้หรือวิวาทะผ่านสื่อ

ทนายตั้ม เผยถึงจุดเริ่มต้นของการออกมาขอยื่นตรวจสอบในครั้งนี้มาจากมีชนวนเหตุมาจากกรณีที่ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความในลักษณะล้ำเลิกบุญคุณกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ประกอบกับความรู้สึกส่วนตัวของทนายตั้มอ้างว่าเคยถูกอีกฝ่ายโจมตีซ้ำเติมในช่วงที่ตนเองติดคุก

โฆษณา

“วัตถุประสงค์จริง ๆ คือวันนั้นกันเขาโพสต์ว่าคำหนึ่งก็คุก สองคำก็คุก ว่าผมว่าเพิ่มออกจากคุกมา ด้อยค่าคนที่ติดคุก ผมเลยอยากให้เขารู้ว่าถ้าวันหนึ่งถูกดำเนินคดีแล้วต้องเข้าไปอยู่ในคุก เขาจะได้รู้ว่าคนคุกเป็นแบบนี้ ออกมาแล้วจะเป็นยังไงต่อ”

จากนั้นพิธีกรสาวสอบถามต่อว่าเป็นการเช็กบิลคนที่เคยว่าทนายตั้มตอนอยู่ในเรือนจำใช่หรือไม่ เขาอธิบายว่า “ถามว่าจะเช็กบิลไหม ก็คงจะไม่ได้ไปไล่เช็กบิลทีละคน แต่เราเช็กบิลคนที่เรามีข้อมูล หรือคนที่ไม่เคยว่าผมแต่มีข้อมูลมาว่าทำไม่ดีมา ผมก็อาจจะเช็กบิลเขาด้วย”

สำหรับการแต่งกายใส่สูทสีแดง ติดหนวดปลอม และขี่เจ็ทสกีจนเป็นกิมมิกเลียนแบบนั้น ทนายตั้มชี้แจงว่า ต้องการกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร มากกว่าจะมองว่าเป็นเพียงแค่สีสันหรือการจัดฉากสร้างภาพแบบที่อีกฝ่ายเคยทำ

ทนายตั้ม
ภาพจาก @sittra.b

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว สุขภาพและการแพทย์

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

15 นาที ที่แล้ว
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน ข่าว

สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

KTO แจงสถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

51 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ &#039;แอคหลุม&#039; ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

56 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มหื่น จอดรถริมถนน เปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู ข่าว

เตือนภัย หนุ่มโรคจิต จอดรถเปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด น้องบี๋ หลังเลิกพี่บี๋ บันเทิง

จับตา “น้องบี๋” โสดแล้ว รีโพสต์เศร้าถึงความลับ แฟนคลับโยงปมเลิกรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า สหรัฐ ไม่จ่ายเงินชดเชย ทหารเสียชีวิตในอิหร่าน อ้างไม่ใช่สงครามทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย &quot;ทำกายภาพ&quot; ข่าว

ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย วอนหยุดทำลายบ้านเกิด ข่าว

ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย วอนหยุดทำลายบ้านเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง ชี้แจงหลังเซ็นไล่ชาวฝรั่งเศสเจ้าของร่วม Samui Exotic Park ออกนอกไทยด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี &quot;หมอจุ๊ เก็จจุฑา&quot; แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต ข่าว

สดุดี “หมอจุ๊ เก็จจุฑา” แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว สุดท้ายเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า โทโมมิ อดีต AKB48 ถ่าย Vlog ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารวม หวั่นถ่ายติดคนโป๊

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย วอลเลย์บอล

ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักสะสมเกือบจ่ายเงินแสน เข้าใจผิดเครื่องดูดฝุ่นเสียพิงกำแพง เป็นงานศิลปะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา ยกฟ้อง ปู มัณฑนา ในคดีที่ ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน บันเทิง

ด่วน! ศาลยกฟ้อง ปู มัณฑนา คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว ติดแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว โทษแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิ้ง กุลสตรี ทำกายภาพบำบัดฝึกเดินหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข่าวดารา

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี น้ำตาจะตกฝึกเดินกายภาพ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ถกทูตอิสราเอล หารือแก้ปัญหายิวทำผิดกฎหมาย ย้ำดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา สเปน 2026/27 ข่าวกีฬา

PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา 2026/27 ดูฟรี เปิดหัวดาร์บี้มาดริด 20 ก.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. แต่งตั้ง “เอกภพ เพียรพิเศษ” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ใช้หนี้ทนายไข่มุก 5 แสนบาท ข่าว

อึ้งยอดเงิน! ต้า เฟ็ดเฟ่ ควักใช้หนี้ ทนายไข่มุก หลังลุยงานหนัก ยอมรับมีหนี้อีกเยอะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน ข่าว

เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 10:23 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ &#039;แอคหลุม&#039; ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569

“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
โพสต์ล่าสุด น้องบี๋ หลังเลิกพี่บี๋

จับตา “น้องบี๋” โสดแล้ว รีโพสต์เศร้าถึงความลับ แฟนคลับโยงปมเลิกรา

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
Back to top button