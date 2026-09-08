“ทนายรอน” เดินหน้าจี้ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ยืนยันว่ายังไม่ได้ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ทนายรอน เดินหน้าจี้ มูลนิธิกันจอมพลัง ยืนยันว่ายังไม่ได้ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย หลังจากที่มี ผู้อำนวยการเขตวัฒนา บอกว่ายื่นแล้ว
นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม หรือ ทนายรอน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวข้องกับ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ หลังจากที่ ผู้อำนวยการเขตวัฒนาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Phutta Talk ว่า “มูลนิธิกันจอมพลัง” ได้ยื่นรายงานประจำปีและงบการเงิน (บัญชีรับ-จ่าย) เรียบร้อยแล้วภายในเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
โดยทนายรอนระบุว่า “เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ผมได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตวัฒนาเพื่อขอตรวจสอบความชัดเจน และได้รับข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่า มูลนิธิฯ ไม่ได้ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายและงบการเงินภายในเดือนมีนาคม 2569 ตามที่ปรากฏในข่าว
2) ไม่พบระบบทะเบียนรับ เลขรับ หรือบันทึกนำส่งเอกสารตามขั้นตอนปกติของระบบราชการ ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง
3) เจ้าหน้าที่โทรศัพท์สอบถาม ผอ.เขต ได้รับคำชี้แจงว่า ข้อมูลที่เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านั้น “คลาดเคลื่อน”
คำถามที่ต้องส่งไปถึงมูลนิธิฯ คือ เหตุใดจึงมีการให้ข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะรับผิดชอบอย่างไรต่อแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวอย่างไร เหตุใด ผอ.เขตวัฒนา จึงแถลงข่าวไปแบบนั้น แต่พอมีการจี้ถามหาหลักฐานกลับบอกว่าข้อมูลที่ให้ไปก่อนหน้านี้อาจจะคลาดเคลื่อน
ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันจี้ถามความจริงจากสำนักงานเขตวัฒนา และ มูลนิธิกันจอมพลังฯ อีกครั้ง เพื่อสร้างบรรทัดฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคม!”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายรอน อัปเดตตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” พบมูลนิธิยังไม่ได้ส่งเอกสาร
- “ทนายตั้ม” ขับเจ็ตสกี ยื่นคลิปลับต่อ DSI ตรวจสอบการทำงานมูลนิธิ “กัน จอมพลัง”
- “ทนายตั้ม” ติดหนวด ยื่นเอกสารกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบเงิน “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: