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ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ก.ย. 69 ไทยลุ้นผลคู่อื่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:45 น.
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ก.ย. 69 ไทยลุ้นผลคู่อื่น

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีแข่งขัน 3 คู่ เป็นนัดปิดรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มเอและกลุ่มบี

เวลาทั้งหมดในตารางเป็นเวลาประเทศไทย

ตารางแข่งวันนี้ 8 กันยายน 2569

เวลา (ไทย) กลุ่ม คู่แข่งขัน ผล
จบแล้ว กลุ่ม บี อินเดีย พบ นิวซีแลนด์ อินเดียชนะ 3-0 (25-22, 25-18, 25-21)
11.30 น. กลุ่ม ซี กาตาร์ พบ เกาหลีใต้ รอแข่ง
17.30 น. กลุ่ม เอ ญี่ปุ่น พบ ออสเตรเลีย รอแข่ง

ทีมชาติไทยไม่มีคิวลงสนามในวันนี้ นัดต่อไปคือวันพุธที่ 9 กันยายน เวลา 11.30 น. พบไชนีสไทเป ซึ่งเป็นนัดปิดรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มซี

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สถานการณ์กลุ่มซี ก่อนเกมวันนี้

อันดับ ทีม ชนะ คะแนน
1 ไทย 2 5
2 เกาหลีใต้ 1 4
3 ไชนีสไทเป 1 3
4 กาตาร์ 0 0

ไทยเก็บ 5 คะแนนจากการชนะกาตาร์ 3-0 และชนะเกาหลีใต้ 3-2 ส่วนไชนีสไทเปมี 3 คะแนนจากการชนะกาตาร์ และกาตาร์ยังไม่มีคะแนน

เกมกาตาร์ พบ เกาหลีใต้ เวลา 11.30 น. วันนี้จึงสำคัญกับไทยโดยตรง หากเกาหลีใต้ชนะจะขึ้นไปมี 7 คะแนน แซงไทยขึ้นเป็นที่ 1 ของกลุ่มทันที และไทยจะเหลือทางเดียวคือต้องจัดการไชนีสไทเปให้ได้ในวันพรุ่งนี้

แม้ไทยจะนำเป็นที่ 1 ของกลุ่มอยู่ตอนนี้ แต่อาจหล่นไปอยู่อันดับ 3 ได้ถ้าเกาหลีใต้ชนะกาตาร์วันนี้ขึ้นไป 7 คะแนน แล้วไชนีสไทเปชนะไทย 3-0 หรือ 3-1 ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะทำให้ไชนีสไทเปมี 6 คะแนน ส่วนไทยค้างอยู่ที่ 5 คะแนน

อย่างไรก็ตาม แม้จบอันดับ 3 ไทยก็ยังมีลุ้น เพราะรูปแบบการแข่งขันกำหนดให้ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม บวกกับทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

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ทางที่ง่ายที่สุดสำหรับไทยคือชนะไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้ แล้วจบอย่างน้อยอันดับ 2 โดยไม่ต้องรอผลใคร

โปรแกรมที่เหลือทั้งรายการ

วันที่ เวลา (ไทย) รายการ คู่แข่งขัน
พุธ 9 ก.ย. 08.00 น. รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ บาห์เรน พบ โอมาน
พุธ 9 ก.ย. 11.30 น. รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ซี ไชนีสไทเป พบ ไทย
พุธ 9 ก.ย. 15.00 น. รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม บี อิหร่าน พบ จีน
พฤหัส 10 ก.ย. 13.30 น. และ 17.30 น. รอบ 8 ทีมสุดท้าย รอผลรอบแบ่งกลุ่ม
ศุกร์ 11 ก.ย. 13.30 น. และ 17.30 น. รอบ 8 ทีมสุดท้าย รอผลรอบแบ่งกลุ่ม
เสาร์ 12 ก.ย. 13.30 น. และ 17.30 น. รอบรองชนะเลิศ รอผลรอบก่อนรองฯ
อาทิตย์ 13 ก.ย. 13.30 น. ชิงอันดับ 3 รอผลรอบรองฯ
อาทิตย์ 13 ก.ย. 17.30 น. ชิงชนะเลิศ รอผลรอบรองฯ

รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้โควตาไปวอลเลย์บอลชายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนทีมที่จบสามอันดับแรกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ 2027

การแข่งขันทุกนัดจัดที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แฟนชาวไทยรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Monomax และ Monomax Sports ช่อง 29

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:45 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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