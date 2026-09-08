ตารางแข่ง วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ก.ย. 69 ไทยลุ้นผลคู่อื่น
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีแข่งขัน 3 คู่ เป็นนัดปิดรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มเอและกลุ่มบี
เวลาทั้งหมดในตารางเป็นเวลาประเทศไทย
ตารางแข่งวันนี้ 8 กันยายน 2569
|เวลา (ไทย)
|กลุ่ม
|คู่แข่งขัน
|ผล
|จบแล้ว
|กลุ่ม บี
|อินเดีย พบ นิวซีแลนด์
|อินเดียชนะ 3-0 (25-22, 25-18, 25-21)
|11.30 น.
|กลุ่ม ซี
|กาตาร์ พบ เกาหลีใต้
|รอแข่ง
|17.30 น.
|กลุ่ม เอ
|ญี่ปุ่น พบ ออสเตรเลีย
|รอแข่ง
ทีมชาติไทยไม่มีคิวลงสนามในวันนี้ นัดต่อไปคือวันพุธที่ 9 กันยายน เวลา 11.30 น. พบไชนีสไทเป ซึ่งเป็นนัดปิดรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มซี
สถานการณ์กลุ่มซี ก่อนเกมวันนี้
|อันดับ
|ทีม
|ชนะ
|คะแนน
|1
|ไทย
|2
|5
|2
|เกาหลีใต้
|1
|4
|3
|ไชนีสไทเป
|1
|3
|4
|กาตาร์
|0
|0
ไทยเก็บ 5 คะแนนจากการชนะกาตาร์ 3-0 และชนะเกาหลีใต้ 3-2 ส่วนไชนีสไทเปมี 3 คะแนนจากการชนะกาตาร์ และกาตาร์ยังไม่มีคะแนน
เกมกาตาร์ พบ เกาหลีใต้ เวลา 11.30 น. วันนี้จึงสำคัญกับไทยโดยตรง หากเกาหลีใต้ชนะจะขึ้นไปมี 7 คะแนน แซงไทยขึ้นเป็นที่ 1 ของกลุ่มทันที และไทยจะเหลือทางเดียวคือต้องจัดการไชนีสไทเปให้ได้ในวันพรุ่งนี้
แม้ไทยจะนำเป็นที่ 1 ของกลุ่มอยู่ตอนนี้ แต่อาจหล่นไปอยู่อันดับ 3 ได้ถ้าเกาหลีใต้ชนะกาตาร์วันนี้ขึ้นไป 7 คะแนน แล้วไชนีสไทเปชนะไทย 3-0 หรือ 3-1 ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะทำให้ไชนีสไทเปมี 6 คะแนน ส่วนไทยค้างอยู่ที่ 5 คะแนน
อย่างไรก็ตาม แม้จบอันดับ 3 ไทยก็ยังมีลุ้น เพราะรูปแบบการแข่งขันกำหนดให้ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม บวกกับทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ทางที่ง่ายที่สุดสำหรับไทยคือชนะไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้ แล้วจบอย่างน้อยอันดับ 2 โดยไม่ต้องรอผลใคร
โปรแกรมที่เหลือทั้งรายการ
|วันที่
|เวลา (ไทย)
|รายการ
|คู่แข่งขัน
|พุธ 9 ก.ย.
|08.00 น.
|รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ
|บาห์เรน พบ โอมาน
|พุธ 9 ก.ย.
|11.30 น.
|รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ซี
|ไชนีสไทเป พบ ไทย
|พุธ 9 ก.ย.
|15.00 น.
|รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม บี
|อิหร่าน พบ จีน
|พฤหัส 10 ก.ย.
|13.30 น. และ 17.30 น.
|รอบ 8 ทีมสุดท้าย
|รอผลรอบแบ่งกลุ่ม
|ศุกร์ 11 ก.ย.
|13.30 น. และ 17.30 น.
|รอบ 8 ทีมสุดท้าย
|รอผลรอบแบ่งกลุ่ม
|เสาร์ 12 ก.ย.
|13.30 น. และ 17.30 น.
|รอบรองชนะเลิศ
|รอผลรอบก่อนรองฯ
|อาทิตย์ 13 ก.ย.
|13.30 น.
|ชิงอันดับ 3
|รอผลรอบรองฯ
|อาทิตย์ 13 ก.ย.
|17.30 น.
|ชิงชนะเลิศ
|รอผลรอบรองฯ
รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้โควตาไปวอลเลย์บอลชายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนทีมที่จบสามอันดับแรกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ 2027
การแข่งขันทุกนัดจัดที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แฟนชาวไทยรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Monomax และ Monomax Sports ช่อง 29
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