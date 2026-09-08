ส่งกำลังใจ คาซึกิ ยาโนะ อาการทรุดหนัก ก้อนเนื้อในหลอดอาหารใหญ่ขึ้น-ติดเชื้อในกระแสเลือด

ส่งกำลังใจ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงอาวุโสชาวญี่ปุ่น อาการทรุดหนัก หลังก้อนเนื้อในหลอดอาหารมีขนาดใหญ่ขึ้น-ติดเชื้อในกระแสเลือด ใส่ท่อช่วยหายใจ-ให้อาหารผ่านสาย
ภายหลังจากที่มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของนักแสดงอาวุโสชาวญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี สำหรับ “คาซึกิ ยาโนะ” เกิดล้มป่วยลงกะทันหันและต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเขาได้รับการวินิฉัยว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพอง, ปอดติดเชื้อด้านซ้าย ส่งผลให้หัวใจทำงานหนัก, มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ และมะเร็งในหลอดอาหาร ท่ามกลางกำลังใจจากชาวเน็ตและแฟนคลับ รวมถึงชาวญี่ปุ่นที่ทราบข่าว
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก VICH Production ได้โพสต์แจ้งข่าวอัปเดตอาการป่วยของ “คาซึกิ ยาโนะ” โดยระบุว่าขณะนี้อาการของ คาซึกิ ทรุดหนักลงเรื่อย ๆ หลังพบว่าก้อนเนื้อมะเร็งบริเวณหลอดอาหารมีขนาดใหญ่ขึ้น จนไปขัดขวางการทำงานของระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้ปอดไม่สามารถทำงานได้ 1 ข้าง ทั้งยังมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย ทำให้ร่างกายเริ่มตอบสนองต่อการรักษาน้อยลง จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และให้อาหารผ่านทางสายไปก่อน
“แจ้งข่าว UPDATE #3 อาการของ “Kazuki Yano”
อัปเดตอาการและการรักษา
1- ขณะนี้อาการโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต และทีมแพทย์ยังคงให้การรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
2- อาการของคุณยาโน่ทรุดลงจากโรคมะเร็ง ก้อนเนื้อบริเวณหลอดอาหารมีขนาดใหญ่ขึ้น ปัจจุบันมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร และขัดขวางการทำงานของระบบทางเดินหายใจอย่างมาก ส่งผลให้ปอดข้างหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ และจำเป็นต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องได้รับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสายตลอดเวลา
3- ทางแพทย์ยังคงต้องให้ยานอนหลับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อวัยวะทางร่ายกายทำงานผ่านเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังคงมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงหลายครั้ง ทำให้ร่างกายเริ่มตอบสนองต่อยาน้อยลง และการรักษาการติดเชื้อทำได้ยากขึ้น
ค่าใช้จ่ายการรักษา และอัพเดทการเงินล่าสุด
4- ค่าใช้จ่ายรอบที่ 2 | 30 สิงหาคม 2026 (ค่าใช้จ่ายการรักษาวันที่ 23 สิงหาคม – 26 สิงหาคม) = 131,871.80 บาท (ชำระโดยบัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่)
5- ค่าใช้จ่ายรอบที่ 3 | วันที่ 6 กันยายน 2026 (ค่าใช้จ่ายการรักษาวันที่ 27 สิงหาคม – 4 กันยายน) = 323,769.30 บาท (แบ่งการชำระเป็น 2 ก้อน)
*ก้อนแรก = 207,048 บาท (ชำระโดยบัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่)
*ก้อนที่สอง = 116,721.30 บาท (ชำระโดยกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณยาโน่จากประเทศญี่ปุ่น)
ปัจจุบันยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU และยังคงขอความกรุณางดเยี่ยมผู้ป่วยในขณะนี้ ขอบคุณทุกคนที่ยังคงเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้คุณยาโน่มาโดยตลอดครับ”
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อ้างอิงจาก : FB VICH Production
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