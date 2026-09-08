ซาอุฯ ลบเนื้อหาต่อต้านรักร่วมเพศ จากหนังสือเรียน แต่โทษประหารคงเดิม
ซาอุดีอาระเบียถอดเนื้อหา โจมตีคนรักเพศเดียวกัน ออกจากแบบเรียนหลายจุด รวมถึงข้อความที่ระบุว่าควรลงโทษด้วยการประหารชีวิต แต่กฎหมายของประเทศยังไม่เปลี่ยน
องค์กร IMPACT-se ซึ่งติดตามและวิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาของประเทศต่าง ๆ เผยแพร่รายงานร่วมกับ Monitor Impact ตรวจสอบแบบเรียนของซาอุดีอาระเบีย 136 เล่ม ครอบคลุมหลักสูตรปีการศึกษา 2024-25 และ 2025-26 พบว่ามีการถอดและแก้ไขเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังต่อคนรักเพศเดียวกันออกไปหลายจุด
จุดที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุด คือข้อความที่ประณามการรักเพศเดียวกัน และผู้เป็นรักร่วมเพศควรถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิต ในฐานะ “อาชญากรรมร่วมเพศทางทวารหนัก” ถูกนำออกจากแบบเรียนแล้ว
อีกจุดหนึ่งอยู่ในแบบเรียนวิชาอิสลามศึกษาชั้นเกรด 11 เดิมมีคำถามให้นักเรียนอธิบายว่าเหตุใดรัฐบาลซาอุดีอาระเบียจึงปฏิเสธการทำให้การรักเพศเดียวกันถูกกฎหมาย โดยในโจทย์ใช้คำเรียกว่าเป็น “ความวิปริตทางเพศ” และเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ต้องการบ่อนทำลายศาสนาอิสลาม
รายงานชี้ว่าคำถามดังกล่าวเคยอยู่ในบทเรียนว่าด้วยอันตรายจาก “กลุ่มนอกรีต” ซึ่งรวมถึงองค์กรก่อการร้าย ผลคือบทเรียนนั้นจัดวางการรักเพศเดียวกันไว้ในหมวดเดียวกับพฤติกรรมของกลุ่มก่อการร้าย ปัจจุบันคำถามนี้ถูกถอดออกแล้ว
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงยังไม่ครอบคลุมทุกจุด และยังมีเนื้อหาที่เป็นปัญหาหลงเหลืออยู่
ตัวอย่างที่ยกมาคือแบบเรียนอิสลามศึกษาชั้นเกรด 9 ซึ่งยังสอนว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่ควรเลียนแบบรูปลักษณ์หรือลักษณะของเพศตรงข้าม พร้อมอธิบายว่าความอ่อนโยนเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงโดยธรรมชาติ ส่วนความแข็งกร้าวเป็นของผู้ชาย ขณะที่แบบเรียนเล่มอื่นยังมีเนื้อหาที่ไม่สนับสนุนการแสดงออกทางเพศที่ต่างจากบรรทัดฐานเดิม
กฎหมายยังเหมือนเดิม
รายงานฉบับนี้พูดถึงเนื้อหาในแบบเรียนเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าซาอุดีอาระเบียเปลี่ยนกฎหมาย
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันยังคงผิดกฎหมายในซาอุดีอาระเบีย และยังไม่มีการรับรองสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่อย่างใด การถอดเนื้อหาออกจากแบบเรียนจึงเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่สอนในห้องเรียน ไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะทางกฎหมาย
รายงานฉบับเดียวกันยังพบการแก้ไขในประเด็นอื่นด้วย ทั้งการถอดเนื้อหาที่สร้างความเป็นศัตรูต่อชาวคริสต์และชาวยิว เช่น ข้อความที่เรียกทั้งสองกลุ่มว่าเป็น “ผู้ปฏิเสธศรัทธา” และ “ศัตรูของพระเจ้า” รวมถึงการถอดเนื้อหาที่ยกย่องญิฮาดด้วยความรุนแรง ซึ่งเดิมบรรยายว่าเป็น “จุดสูงสุดของอิสลาม”
ในหมวดบทบาททางเพศ แบบเรียนชั้นเกรด 12 ถอดหะดีษที่บรรยายภรรยาในอุดมคติว่าคือผู้ที่เชื่อฟังสามีออกไป และมีการถอดตัวอย่างที่นำเสนอภาพเด็กผู้หญิงว่าสนใจแต่แฟชั่นและการช้อปปิ้ง
การปรับหลักสูตรเกิดขึ้นในช่วงที่ซาอุดีอาระเบียเดินหน้าปฏิรูปสังคมภายใต้แผนวิสัยทัศน์ 2030 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา
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