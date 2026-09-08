โอนวันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วมน่าน 9,000 บาท 1.5 หมื่นครัวเรือน คนตกหล่นทำตามนี้

เงินเยียวยาน้ำท่วมน่าน 9,000 บาทให้ผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือน โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินหรือพร้อมเพย์ 8 ก.ย.นี้ กลุ่มตกหล่นไม่ได้ยื่นเอกสารทำอย่างไร
วันนี้ 8 กันยายน 2569 รัฐบาลเริ่มโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นรอบแรก จำนวน 15,215 ครัวเรือน รวมวงเงิน 136,935,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่ช่วงเวลา 02.00 – 06.00 น.
วิธีเช็กเงินเยียวยาน้ำท่วมเข้าบัญชี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้ธนาคารตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถตรวจสอบยอดเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน หรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งทยอยส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าระบบ ไม่ต้องรอให้ครบทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ ปภ. ส่งข้อมูลให้ธนาคารโอนเงินได้เร็วที่สุด
สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิคือครัวเรือนที่อยู่ในเขตประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย มีน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน 7 วันและทรัพย์สินเสียหาย หรือมีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยรัฐจะจ่ายให้ 1 ครั้งต่อครัวเรือน
กลุ่มตกหล่นไม่ได้ยื่นขอรับเงินทำอย่างไร?
ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. แอปพลิเคชันทางรัฐ : ระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบ และผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะได้ทันที
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นำเอกสารไปยื่นด้วยตนเองที่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM และ thaigov
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