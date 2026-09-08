ข่าวสุขภาพและการแพทย์

10 อาหารไทย ทำร้ายไต โซเดียมสูง จานเดียวเกือบเต็มโควตาทั้งวัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:53 น.
10 อาหารไทย โซเดียมสูง ทำร้ายไต จานเดียวเกือบเต็มโควตาทั้งวัน

คนไทยกินโซเดียมเฉลี่ยวันละ 3,650 มิลลิกรัม เกือบสองเท่าของเพดานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และอาหารจานเดียวที่คุ้นที่สุดบางจานกินแค่มื้อเดียวก็เกือบเต็มโควตาทั้งวันแล้ว

ปัญหาของโซเดียมคือมันไม่เจ็บ ไม่มีสัญญาณเตือน และไตไม่ได้ส่งเสียงบอกอะไรจนกว่าจะสายไป

ข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2567-2568) พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับโซเดียมเฉลี่ยวันละ 3,650 มิลลิกรัม ขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไม่ให้เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่าเกลือราว 1 ช้อนชา

โฆษณา

ส่วนเกิน 1,650 มิลลิกรัมต่อวันนั้น ไตต้องเป็นคนจัดการ

ทำไมโซเดียมถึงทำร้ายไต

กลไกไม่ซับซ้อน แต่ต้องเข้าใจเป็นลำดับจึงจะเห็นว่าทำไมมันถึงอันตราย

ขั้นที่ 1 โซเดียมดึงน้ำเข้าหลอดเลือด ร่างกายพยายามรักษาความเข้มข้นของเกลือในเลือดให้คงที่ตลอดเวลา เมื่อโซเดียมในเลือดสูงขึ้น ร่างกายจึงดึงน้ำเข้ามาเจือจาง ผลคือปริมาตรเลือดในระบบเพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 2 เลือดมากขึ้นในท่อขนาดเท่าเดิม ความดันจึงสูงขึ้น หลักการเดียวกับการเปิดน้ำแรงขึ้นในสายยางขนาดเดิม แรงดันในเส้นเลือดทั่วร่างกายเพิ่มขึ้นตาม

โฆษณา

ขั้นที่ 3 ไตคือด่านที่รับแรงดันนั้นเต็ม ๆ ไตแต่ละข้างมีหน่วยกรองเล็กจิ๋วราวหนึ่งล้านหน่วย แต่ละหน่วยคือกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่บอบบางมาก หน้าที่ของมันคือกรองของเสียออกจากเลือด เมื่อความดันสูงขึ้นเรื่อย ๆ เส้นเลือดฝอยเหล่านี้จะถูกทำลายทีละน้อย และหน่วยกรองที่เสียไปแล้วไม่งอกใหม่

ขั้นที่ 4 ไตต้องขับโซเดียมส่วนเกินออกด้วย ยิ่งกินเค็มมาก ไตยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับส่วนเกินทิ้ง เป็นการทำงานเกินกำลังต่อเนื่องเป็นปี ๆ

ขั้นที่ 5 วงจรที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง ไตเป็นอวัยวะที่ควบคุมความดันโลหิตด้วย เมื่อไตเสียหาย ความสามารถในการควบคุมความดันก็แย่ลง ความดันยิ่งสูงขึ้นอีก แล้วก็ไปทำลายไตซ้ำ วนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

จุดที่น่ากลัวที่สุดคือขั้นตอนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเงียบ ๆ ไตไม่มีเส้นประสาทรับความเจ็บปวดในเนื้อไต คนส่วนใหญ่จึงรู้ตัวเมื่อการทำงานของไตหายไปมากแล้ว

โฆษณา

10 อาหารไทย โซเดียมสูง

ตัวเลขต่อไปนี้มาจากโครงการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย เทียบกับเพดานวันละ 2,000 มิลลิกรัม

อันดับ เมนู ปริมาณที่วัด โซเดียม (มก.) คิดเป็นสัดส่วนของโควตาทั้งวัน
1 ข้าวราดแกงป่าปลาดุก 1 จาน (360 ก.) 1,829 91%
2 เส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อวัว 1 ถ้วย (470 ก.) 1,786 89%
3 บะหมี่น้ำหมูแดง 1 ถ้วย (420 ก.) 1,777 89%
4 สุกี้น้ำ 1 จาน (436 ก.) ยังไม่รวมน้ำจิ้ม 1,560 78%
5 กระเพาะปลาน้ำแดง 1 จาน (450 ก.) 1,450 72%
6 ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 1 จาน (324 ก.) 1,257 63%
7 เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว 1 จาน (325 ก.) 1,242 62%
8 ข้าวหน้าเนื้อ 1 จาน (307 ก.) 1,176 59%
9 ผัดผักกาดดองใส่ไข่ 1 ถ้วย (100 ก.) 1,054 53%
10 ข้าวหมกไก่ 1 จาน (316 ก.) 1,018 51%

สามอันดับแรกกินมื้อเดียวก็เกือบเต็มโควตาทั้งวัน ถ้ากินครบทั้ง 10 จานภายในสัปดาห์เดียว จะได้รับโซเดียมรวม 14,149 มิลลิกรัม หรือประมาณ 7 เท่าของที่ควรได้ในหนึ่งวัน

สุกี้น้ำ ตัวเลข 1,560 มิลลิกรัมนั้น ยังไม่รวมน้ำจิ้ม น้ำจิ้มสุกี้มีโซเดียมราว 280 มิลลิกรัมต่อหนึ่งช้อนโต๊ะ ใครจิ้มหนักสามสี่ช้อนก็บวกเพิ่มไปอีกเกือบพัน

ผัดผักกาดดองใส่ไข่ ตัวเลข 1,054 มิลลิกรัมนั้นวัดจากปริมาณเพียง 100 กรัม ซึ่งน้อยกว่าที่คนส่วนใหญ่ตักจริงมาก ถ้ากินสองเท่าของที่วัด ก็คือเกินโควตาทั้งวันไปแล้วจากกับข้าวอย่างเดียว

โฆษณา

10 อาหารไทย โซเดียมสูง ทำร้ายไต จานเดียวเกือบเต็มโควตาทั้งวัน

โซเดียม ไม่ได้มีc8jรสเค็ม

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดคือคิดว่าถ้าไม่เค็มแปลว่าโซเดียมไม่สูง ซึ่งไม่จริง

ผงชูรส 1 ช้อนชามีโซเดียม 500 มิลลิกรัม เท่ากับน้ำปลา 1 ช้อนชาพอดี ส่วนผงฟูที่ใช้ในขนมมี 340 มิลลิกรัมต่อช้อนชา และซุปก้อนเพียงก้อนเดียวมีถึง 1,760 มิลลิกรัม

เครื่องแกงก็เป็นแหล่งที่คนมองข้าม น้ำพริกแกงส้ม 1 ช้อนโต๊ะมี 732 มิลลิกรัม แกงมัสมั่น 687 และแกงเหลือง 681 นั่นคือก่อนจะเติมน้ำปลาหรือเกลือลงหม้อด้วยซ้ำ

โฆษณา

ส่วนของหมักดองคือกลุ่มที่ตัวเลขกระโดดแรงที่สุด ปลาอินทรีย์สด 100 กรัมมีโซเดียม 75 มิลลิกรัม แต่ปลาอินทรีย์เค็มปริมาณเท่ากันมีถึง 32,000 มิลลิกรัม หรือมากกว่ากันราว 400 เท่า

สุขภาพไต คนไทยไม่ควรมองข้าม

จำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในไทยเพิ่มจาก 1,046,072 คนในปี 2566 เป็น 1,145,586 คนในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นเกือบแสนคนภายในสองปี

ในปี 2568 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้งบประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบบัตรทองกว่า 9 หมื่นคน

ล่าสุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำเกณฑ์มาตรฐานปริมาณโซเดียมในอาหาร หรือ Sodium Benchmark นำร่องในอาหาร 8 กลุ่มที่เป็นแหล่งโซเดียมหลักของคนไทย ตั้งแต่เนื้อสัตว์แปรรูป เครื่องปรุงรส ไปจนถึงอาหารกึ่งสำเร็จรูป

โฆษณา

เกณฑ์นี้เป็นภาคสมัครใจ ให้เวลาผู้ประกอบการ 5 ปีในการทยอยลดโซเดียมลง 10 ถึง 20% เหตุผลที่ต้องค่อย ๆ ลดคือถ้าลดรวดเดียวรสชาติจะเปลี่ยนจนผู้บริโภคไม่ยอมรับ

ลดโซเดียมโดยไม่ต้องเลิกกินอะไรเลย

ไม่มีใครต้องเลิกกินก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวราดแกง สิ่งที่เปลี่ยนได้คือวิธีกิน

ไม่ซดน้ำซุปจนหมดชาม นี่คือข้อเดียวที่ให้ผลมากที่สุด เพราะโซเดียมส่วนใหญ่ของก๋วยเตี๋ยวอยู่ในน้ำ ไม่ได้อยู่ในเส้นหรือเนื้อ

ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง เครื่องปรุงบนโต๊ะคือส่วนที่เติมเข้าไปทั้งที่อาหารปรุงมาแล้ว น้ำปลาช้อนชาเดียวคือ 500 มิลลิกรัม

ขอแยกน้ำราดและน้ำจิ้ม จะได้ควบคุมปริมาณเองแทนที่จะถูกราดมาให้

สลับของแปรรูปกับของสด ไม่ต้องเลิก แค่ไม่ให้เจอกันหลายอย่างในมื้อเดียว

ใช้รสอื่นแทนรสเค็ม เปรี้ยว เผ็ด และกลิ่นสมุนไพรช่วยให้อาหารมีรสโดยไม่ต้องเพิ่มเกลือ

อ่านฉลาก และดูจำนวนหน่วยบริโภคต่อซองด้วย ของหลายอย่างระบุโซเดียมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค แต่ในซองมีสองหรือสามหน่วย

ผู้ที่เป็นโรคไต ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจอยู่แล้ว ควรยึดแผนอาหารเฉพาะบุคคลจากแพทย์หรือนักโภชนาการเป็นหลัก เพราะข้อจำกัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และบางรายต้องคุมโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสร่วมด้วย

หากมีอาการขาบวม ปัสสาวะเปลี่ยนไป เหนื่อยง่ายผิดปกติ หรือหายใจลำบาก ควรไปตรวจหาสาเหตุ ไม่ควรสรุปเองว่าเกิดจากอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่านคิ้ว สุขภาพและการแพทย์

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง แผลเล็กผ่านคิ้ว ปลอดภัย ฟื้นตัวไว

16 นาที ที่แล้ว
พระอาจารย์อภินันท์ หารือครู น้องลีโอ ถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่อยากไปโรงเรียน ข่าว

สุดสงสาร “น้องลีโอ” เด็กวัดยอดกตัญญู ถูกเพื่อนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่ จนไม่อยากไปเรียน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

KTO แจงสถิติตัวเลขเรื่องร้องเรียนเที่ยวเกาหลี ไม่ได้เจาะจงแค่นักท่องเที่ยวไทย

51 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ &#039;แอคหลุม&#039; ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

57 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มหื่น จอดรถริมถนน เปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู ข่าว

เตือนภัย หนุ่มโรคจิต จอดรถเปิดกระจก เรียกนักเรียนหญิง ม.1 ช่วยตัวเองให้ดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด น้องบี๋ หลังเลิกพี่บี๋ บันเทิง

จับตา “น้องบี๋” โสดแล้ว รีโพสต์เศร้าถึงความลับ แฟนคลับโยงปมเลิกรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า สหรัฐ ไม่จ่ายเงินชดเชย ทหารเสียชีวิตในอิหร่าน อ้างไม่ใช่สงครามทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย &quot;ทำกายภาพ&quot; ข่าว

ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย วอนหยุดทำลายบ้านเกิด ข่าว

ทราย สมุทร โพสต์ตัดพ้อ รัฐปล่อยต่างชาติคุกคามคนไทย วอนหยุดทำลายบ้านเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง ชี้แจงหลังเซ็นไล่ชาวฝรั่งเศสเจ้าของร่วม Samui Exotic Park ออกนอกไทยด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี &quot;หมอจุ๊ เก็จจุฑา&quot; แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต ข่าว

สดุดี “หมอจุ๊ เก็จจุฑา” แพทย์ฉุกเฉินผู้ให้ บริจาคอวัยวะช่วยหลายชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พนง.สวนสนุกปาปัวนิวกินีถูกจระเข้กัดลากลงน้ำ ต่อหน้านักท่องเที่ยว สุดท้ายเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า โทโมมิ อดีต AKB48 ถ่าย Vlog ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารวม หวั่นถ่ายติดคนโป๊

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย วอลเลย์บอล

ประวัติ ธูปดิษฐ์ พระพุทธ บอลเร็วทีมชาติไทย หนุ่มภูเก็ต บล็อกสนั่นชิงแชมป์เอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักสะสมเกือบจ่ายเงินแสน เข้าใจผิดเครื่องดูดฝุ่นเสียพิงกำแพง เป็นงานศิลปะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา ยกฟ้อง ปู มัณฑนา ในคดีที่ ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน บันเทิง

ด่วน! ศาลยกฟ้อง ปู มัณฑนา คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท เรียก 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทิน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2569 เงินเข้าวันไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว ติดแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกเล็ก พ้นคุกแล้ว โทษแค่ 90 วัน คดีข่มขืนดช. 16 ผู้พิพากษายอมรับตัดสินผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิ้ง กุลสตรี ทำกายภาพบำบัดฝึกเดินหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข่าวดารา

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี น้ำตาจะตกฝึกเดินกายภาพ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ถกทูตอิสราเอล หารือแก้ปัญหายิวทำผิดกฎหมาย ย้ำดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา สเปน 2026/27 ข่าวกีฬา

PPTV ถ่ายทอดสด ลาลีกา 2026/27 ดูฟรี เปิดหัวดาร์บี้มาดริด 20 ก.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. แต่งตั้ง “เอกภพ เพียรพิเศษ” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ใช้หนี้ทนายไข่มุก 5 แสนบาท ข่าว

อึ้งยอดเงิน! ต้า เฟ็ดเฟ่ ควักใช้หนี้ ทนายไข่มุก หลังลุยงานหนัก ยอมรับมีหนี้อีกเยอะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน ข่าว

เช็กเลย! วันนี้ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเดินรถทุก 15 นาที ตลอดทั้งวัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:53 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ &#039;แอคหลุม&#039; ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดเต้าปล่อย MV เพลงใหม่ ‘แอคหลุม’ ยอดวิวพุ่ง 2.7 หมื่น ใน 2 วัน

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569

“สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
โพสต์ล่าสุด น้องบี๋ หลังเลิกพี่บี๋

จับตา “น้องบี๋” โสดแล้ว รีโพสต์เศร้าถึงความลับ แฟนคลับโยงปมเลิกรา

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569

ดราม่า สหรัฐ ไม่จ่ายเงินชดเชย ทหารเสียชีวิตในอิหร่าน อ้างไม่ใช่สงครามทางการ

เผยแพร่: 8 กันยายน 2569
Back to top button