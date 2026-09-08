โคเรียคิง ไม่เห็นด้วย! ศาลอุทธรณ์สั่งชดใช้ ฐานโฆษณาเกินจริง จ่อสู้คดีต่อชั้นฎีกา
โคเรียคิง ไม่เห็นด้วย! ศาลอุทธรณ์สั่งชดใช้ ฐานโฆษณาเกินจริง ยืนยันกระทะปลอดภัย ไร้สารเคมีปนเปื้อน จ่อสู้คดีต่อชั้นฎีกา
จากกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้บริโภคในฐานะโจทก์ชนะคดี โดยให้บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย “กระทะโคเรีย คิง (Korea King)” ชดใช้ค่าเสียหายฐานโฆษณาเกินจริง เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น
ล่าสุดทางโคเรียคิง ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงภายหลังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยระบุว่า ตามที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 เกี่ยวกับคดีข้อพิพาทกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้น บริษัทฯ เคารพในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และเห็นพ้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์กระทะโคเรียคิง (Korea King) เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าตามโฆษณา รวมถึงค่าเสียหายที่บริษัทต้องชดใช้ โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา และฎีกาตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัทฯ ต่อไป
ตลอดระยะเวลาการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ผ่านมา ได้มีการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยุติในชั้นศาลแล้วว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการผลิตและจัดส่งสินค้าจริงตามคำสั่งซื้อ อีกทั้งไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด
ทางบริษัทฯ ขอยืนยันในมาตรฐาน คุณภาพสินค้า ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์โคเรียคิง (Korea King) เสมอมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีพลิก! ผู้บริโภคชนะคดี “กระทะโคเรียคิง” โฆษณาเกินจริง ศาลอุทธรณ์สั่งชดเชยรายละ 2,500 บาท
- ศาลแพ่งพิพากษา ยกฟ้อง ‘กระทะโคเรียคิง’ ไม่ได้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคโฆษณาเกินจริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: