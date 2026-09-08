เครื่องบินตกใกล้ชายฝั่งบาฮามาส ยังไม่ทราบชะตานักบินและผู้โดยสารทั้ง 4 ชีวิต
เครื่องบินตกใกล้ชายฝั่งบาฮามาส ยังไม่ทราบชะตานักบินและผู้โดยสารทั้ง 4 ชีวิต เผยช่วงเวลาเกิดเหตุมีพายุ และเส้นทางการบินผิดปกติ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่าเจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย ภายหลังได้รับแจ้งเครื่องบินตกใกล้เกาะอันดรอส ในบาฮามาส ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯระบุว่า พวกเขาได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากบาฮามาสในเวลา 14.00 น. ในภารกิจตามหานักบินและผู้โดยสาร 4 ชีวิต โดยเครื่องบินลำดังกล่าวมีกำหนดลงจอดที่สนามบินในรัฐฟลอริดา ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครื่องบินน่าจะตกประมาณ 24 กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งเกาะอันดรอส
นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีเส้นทางการบินที่ผิดปกติก่อนจะหายจากเรดาร์ ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุยังมีรายงานว่ามีพายุในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสภาพอากาศมีผลกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
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