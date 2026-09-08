ข่าวการเมือง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดกทม. คนใหม่ “ไทวุฒิ ขันแก้ว” คนที่ 23

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.
ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดกทม. คนใหม่ "ไทวุฒิ ขันแก้ว" คนที่ 23

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดกทม. คนใหม่ พร้อมข้าราชการ ประเภทผู้บริหารระดับสูงอีก 10 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้

วันที่ 8 ก.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่งและให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงอีกจำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร

2.นายเจษฎา จันทรประภา พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร

3.นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร

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4.นายปิยะ พูดคล่อง พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

5.นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกันยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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2.นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

3.นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.นางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

5.นางพีระยา สมชัยยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.69 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.ย.69 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

ประวัติ ‘ไทวุฒิ ขันแก้ว’ ปลัดกทม. คนที่ 23

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ปลัดกทม. คนที่ 23 เกิดวันที่ 3 มิ.ย.2512 ดำรงตำแหน่งล่าสุด รองปลัดกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ และระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบเลื่อนระดับได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสูงสุด เป็น วุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกร

เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 65 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

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เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา และผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

โดยมีประสบการณ์และผลงาน ดังนี้ ออกแบบและควบคุมโครงการการก่อสร้างอุโมงค์หน้าถนนพระลาน, การปฏิบัติการกู้ภัยและบริหารจัดการเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว โดยเฉพาะการรื้อถอนซากอาคา, การขับเคลื่อนการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสนามหลวง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร

งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,

การอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรมราชินี, การขอคืนพื้นที่สาธารณะกับผู้บุกรุกล้ำที่สาธารณะ เช่น ป้อมมหากาฬ คลองโอ่งอ่าง เป็นต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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