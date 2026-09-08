ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดกทม. คนใหม่ “ไทวุฒิ ขันแก้ว” คนที่ 23
ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดกทม. คนใหม่ พร้อมข้าราชการ ประเภทผู้บริหารระดับสูงอีก 10 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้
วันที่ 8 ก.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่งและให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงอีกจำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร
2.นายเจษฎา จันทรประภา พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร
3.นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร
4.นายปิยะ พูดคล่อง พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5.นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ขณะเดียวกันยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2.นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3.นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4.นางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5.นางพีระยา สมชัยยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.69 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.ย.69 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ประวัติ ‘ไทวุฒิ ขันแก้ว’ ปลัดกทม. คนที่ 23
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ปลัดกทม. คนที่ 23 เกิดวันที่ 3 มิ.ย.2512 ดำรงตำแหน่งล่าสุด รองปลัดกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ และระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สอบเลื่อนระดับได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสูงสุด เป็น วุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกร
เคยเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 65 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา และผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
โดยมีประสบการณ์และผลงาน ดังนี้ ออกแบบและควบคุมโครงการการก่อสร้างอุโมงค์หน้าถนนพระลาน, การปฏิบัติการกู้ภัยและบริหารจัดการเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว โดยเฉพาะการรื้อถอนซากอาคา, การขับเคลื่อนการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสนามหลวง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,
การอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรมราชินี, การขอคืนพื้นที่สาธารณะกับผู้บุกรุกล้ำที่สาธารณะ เช่น ป้อมมหากาฬ คลองโอ่งอ่าง เป็นต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
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