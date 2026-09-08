พรรคภูมิใจไทย ป้องงบประมาณจัด MotoGP 5 ปี สร้างได้หมุน 2 หมื่นล้าน
พรรคภูมิใจไทย ป้องงบประมาณจัด MotoGP 5 ปี สร้างได้หมุน 2 หมื่นล้าน สร้า.โอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาโมโตสปอร์ต
นางนันทนา สงฆ์ประชา ในฐานะกรรมาธิการ ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นคำแปรญัตติของ สส.นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส.พรรคประชาชน เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี โดยระบุว่า งบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในมาตราที่ 29 ของรัฐวิสาหกิจ
นางนันทนา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี ครั้งแรกเมื่อปี 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 และได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2570 ถึง 2574
นางนันทนา กล่าวด้วยว่า จากผลสำรวจการแข่งขันระหว่างปี 2561 ถึง 2568 มีผู้ชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงการแข่งขันเฉลี่ยกว่า 206,240 คนต่อครั้ง ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศรวม 24,530 ล้านบาท
พร้อมระบุว่า การจัดการแข่งขันยังสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาโมโตสปอร์ตระดับชั้นนำของโลก รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทยที่มีความหลากหลาย
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