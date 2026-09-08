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ผงะ! บุกรังสแกมเมอร์ “โอร์เสม็ด” เจอห้องผ่าตัด คาดใช้ชำแหละเหยื่อขายอวัยวะ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.
ผงะ! บุกรังสแกมเมอร์ "โอร์เสม็ด" เจอห้องผ่าตัด คาดใช้ชำแหละเหยื่อขายอวัยวะ

ผอ. JIC นำสื่อสำรวจรังสแกมเมอร์ “โอร์เสม็ด” หลังยึดพื้นที่เบ็ดเสร็จ ผงะเจอ ห้องผ่าตัดปริศนา ตำรวจเชื่อแก๊งโหดใช้ชำแหละเหยื่อขายอวัยวะ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา หรือ JIC นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) พร้อมคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ทหารไทยเข้าควบคุมอยู่ในปัจจุบัน

โดยเป็นการลงพื้นที่หลังการสู้รบไทย-กัมพูชารอบที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่กำหนดให้ทหารตรึงกำลังอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน หรือแนวการวางกำลังทหาร (Troop Deployment Line) โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับโอร์เสม็ด ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนที่ดินกว่า 500 ไร่ มีอาคารทั้งหมดกว่า 157 อาคาร แบ่งเป็นอาคารที่ใช้ในกิจการหลอกลวงออนไลน์ 29 อาคาร

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ปัจจุบันบริเวณประตูจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ทหารไทยได้นำสแลนสีดำมาปิดกั้นบริเวณประตูด่าน เนื่องจากทหารกัมพูชามักใช้ไฟส่องกล้องเข้ามายังบริเวณที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อนำภาพไปสร้างข้อความเท็จและสร้างสถานการณ์ยั่วยุ

หลังจากนำสแลนสีดำมาปิดการมองเห็นแล้วสามารถลดการยั่วยุลงได้มาก สำหรับสาเหตุที่ทหารไทยต้องเข้าควบคุมพื้นที่ เนื่องจากในช่วงการสู้รบทหารกัมพูชาได้ใช้ตัวอาคารเป็นฐานยิงปืนสไนเปอร์ใส่กำลังพลไทย ทหารไทยจึงต้องเข้าตีและปัจจุบันสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้ว

ก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการ JIC เคยพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งสแกมเมอร์มาแล้ว 2 ครั้ง ในโซน A และโซน E ซึ่งพบสถานีตำรวจจำลองจากหลายประเทศ สำนักงานหลอกลวงออนไลน์ คุกใต้ดิน โรงพยาบาล และสถานบันเทิง สำหรับวันนี้เป็นการพาสื่อมวลชนไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในโซน A

หนึ่งในจุดที่ทหารพาคณะสื่อมวลชนเข้าไปสำรวจ คือโรงพยาบาลจงหนาน (Zhong Nan Hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่อาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ เชื่อว่าใช้รักษาชาวจีนระดับหัวหน้าที่มีอาการเจ็บป่วย ภายในอาคารพบห้องผ่าตัด 1 ห้อง โดยมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า ห้องผ่าตัดดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อนำอวัยวะ เช่น ไตหรือหัวใจ ของกลุ่มสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้ตามเป้าและถูกทำร้ายร่างกายจนใกล้เสียชีวิต ไปขายเพื่อหารายได้ต่อ

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นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชนยังได้เข้าชมสถานที่จำลองเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศ ซึ่งใช้ในการหลอกลวงเหยื่อ ครอบคลุมทั้งจีน อินโดนีเซีย บราซิล ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

ภายในห้องมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งสคริปต์ที่ใช้สำหรับหลอกลวง เครื่องแต่งกายตำรวจของแต่ละประเทศ ฉากจำลองห้องสอบสวน และรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ใกล้เคียงกับสถานที่จริงมากที่สุด รวมถึงยังพบห้องสอบที่ใช้ในการประเมินวัดผลกลุ่มสแกมเมอร์ และวิธีการฝึกอบรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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