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อาลัย ผอ.โรงเรียนดีเด่น จบชีวิตในบ้านพัก เครียดงานสะสม-ป่วยซึมเศร้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 13:29 น.
ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จบชีวิตตัวเองในบ้านพัก

สาเหตุสลด ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัย 56 ปี ญาติเผยเครียดเรื่องงานหนัก-ป่วยซึมเศร้า จบชีวิตตัวเองที่บ้านพัก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 วงการศึกษาสูญเสีย นายเดลินิวส์ แดงพัด อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เสียชีวิตจากบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนภายในห้องนอนที่บ้านพัก เบื้องต้นคาดว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองเนื่องจากความเครียดสะสมเรื่องงาน

ก่อนเกิดเหตุนายเดลินิวส์เดินทางไปโรงเรียนตามปกติพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียนเดียวกัน ทั้งคู่อยู่ที่โรงเรียนประมาณ 2 ชั่วโมงและพูดคุยกันตามปกติ จากนั้นเขาขับรถกลับบ้านเพียงลำพังด้วยสีหน้าเคร่งเครียด จากนั้นพ่อและแม่ของผอ. ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัดจากในห้องนอน จึงรีบเข้าไปดูและพบลูกชายบาดเจ็บสาหัสจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไทรงามเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิต แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

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ญาติเปิดเผยว่าช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตมีอาการเครียดเรื่องงานและป่วยเป็นโรคซึมเศร้า คนในครอบครัวพยายามดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดแล้ว แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลใกล้ชิด เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงตามขั้นตอนกฎหมาย

ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เสียชีวิต
ภาพจาก : banborkaew

ขณะที่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ นายเดลินิวส์ แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ด้วยความอาลัยยิ่ง ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ และขอเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปด้วยความเข้มแข็ง

สำหรับ นายเดลินิวส์ แดงพัด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถจนเคยได้รับรางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

นายเดลินิวส์ แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เสียชีวิต
ข้อมูลจาก Facebook : โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ไทรงาม

ข้อมูลจาก Facebook : โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ไทรงาม

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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