“ชัชชาติ” ยันไม่เกี่ยวดาตาเซ็นเตอร์ หลังเจอน้ำมันปะปนกับท่อระบายน้ำพระราม 3
ชัชชาติ ยืนยันไม่เกี่ยวดาตาเซ็นเตอร์ หลังเจอน้ำมันเบนซินรั่วปะปนกับท่อระบายน้ำพระราม 3 สั่งสูบออกแล้ว และหาต้นตอน้ำมัน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำทีม กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ภายหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า ได้กลิ่นฉุนจากท่อระบายน้ำใต้สะพานยกระดับถนนพระราม 3 พื้นที่รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวา
โดยนายชัชชาติและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบ พบว่า ในท่อระบายน้ำมีน้ำมันเบนซินรั่วปะปนมากับน้ำจริง จึงเร่งสูบออกจากท่อ เข้าวางสกัดเพื่อกั้นการกระจายตัวของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำ
ใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉีดสลายกลิ่นระเหย เพื่อความปลอดภัย พร้อมกันพื้นที่เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว และ เร่งตรวจสอบหาต้นตอของน้ำมันต่อไป
เบื้องต้น ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า น้ำมันรั่วดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการสำรองน้ำมันไว้ใช้ในธุรกิจ “ดาตาเซ็นเตอร์” พร้อมกำชับหน่วยงาน กทม.ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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