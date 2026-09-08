ข่าวดาราบันเทิง

ป๋ากิ๊ก รับสังขารไม่อำนวย รอเกษียณอีก 2 ปี ขอดูแลสุขภาพเลี้ยงหลานจนวันรับปริญญา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 08 ก.ย. 2569 09:31 น.
ป๋ากิ๊ก รับสังขารไม่อำนวย รอเกษียณอีก 2 ปี ขอดูแลสุขภาพเลี้ยงหลานจนวันรับปริญญา

ป๋ากิ๊ก ยอมรับสังขารไม่อำนวย เตรียมยุติบทบาทพิธีกรรายการเกมโชว์อีก 2 ปี ขอดูแลสุขภาพ อยากอายุยืนอยู่เลี้ยงหลานจนวันรับปริญญา

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มากความสามารถและมีผลงานในจอโทรทัศน์มาอย่างยาวนาน สำหรับ ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ หรือ ซูโม่กิ๊ก ที่พักหลัง ๆ เริ่มจะเห็นป๋าในบทบาทพิธีกรเกมโชว์น้อยเรื่อย ๆ วันก่อนมีโอกาสได้เจอป๋ากิ๊กที่งานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง HENRY’s First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้ ณ The Storeys Square, One Bangkok ชั้น G จึงได้ตั้งไมค์สัมภาษณ์สอบถามเรื่องสขภาพและอัปเดตชีวิตในช่วงนี้เสียหน่อย

ป๋ากิ๊ก เปิดใจว่า “เรื่องสุขภาพก็ตามวัยครับ มันก็ถดถอย กล้ามเนื้อก็น้อยลงเป็นธรรมดา ง่วงเยอะ เริ่มนอนกลางวัน ก็เล่นกับหลานมีความสุขไป ก็โอเคปกติดี กินยาตามหมอสั่ง ตัวผมจริงๆ เกษียณแล้ว รายการไม่มีแล้ว เขาหยุดไปแล้ว รับจ๊อบนิดๆหน่อยๆ มันก็มีนิดหน่อย แต่ก็พอดีๆ งานที่เราทำส่วนใหญ่ใช้แรงเยอะ หลังๆ มันก็เริ่มนั่งหอบเหมือนกันนะ สั่งคัททีก็ต้องนั่ง ก็รู้แล้วว่าเราเริ่มแก่ ก็รับแบบพอดีๆ

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หลายคนก็จะถามไม่มีแล้วเหรอ ก็หยุดซีซั่นแล้ว ไม่แน่ถ้าเขาทำใหม่เขาอาจจะเอาคนอื่นทำก็ได้ จริงๆ ใครก็ทำได้ ขอแค่เข้าใจเนื้อหาของเกม ตัวผมเองสนุกกับการได้เล่นเกม เหมือนกับคุณปัญญาแหละ เรามีอารมณ์ มีความสนุกกับงาน ไม่ใช่จะทำแค่ให้มันจบไป

ทุกครั้งเราเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง เหมือนหม่ำ ผมเคยถามเขาว่าเป็นพิธีกรแล้วทำไมยังต้องไปทำงานคาเฟ่อยู่อีก หม่ำบอกว่าไม่เล่นมันเหมือนมีดไม่ได้ลับคม มันก็เหมือนไปลับสมอง แต่วันนึงมันก็ถึงเวลาที่ต้องถดถอย พอดีมีหลาน อยู่บ้านก็เล่นกับหลานก็สนุกไปอีกแบบ ฟีลจะเอายังไงกับเธอดี เราก็ 63 เขาก็กำลังจะ 2 ขวบ

ผมคงทำไม่เกิน 65 หรอก ผมคิดว่าผมคงไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวคือในลักษณะรายการแบบเดิม แต่ถ้าให้เป็นคอมเมนเตเตอร์ก็คงจะโอเค มีบ้างที่ติดต่อมา มันไม่เหนื่อยเท่า ไม่เหนื่อยแรงแต่ก็ไปเหนื่อยคิด

ผมอยากจะอยู่ถึงวันรับปริญญาหลานสาว อีก 22 ปี ผมก็ 85 แล้ว ถ้าผมยังอยู่ถึง แล้วได้เห็น แล้วผมยังพูดจารู้เรื่องนะ ผมคงจะดีใจและคงจะมีความสุขมากๆ มันก็สนุก มันสดชื่น เรามีลูกคนเดียว เราไม่เคยได้เลี้ยงเด็ก ก็ได้มาเลี้ยงตอนอายุ 60

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ผมแค่รู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วคุยกับตัวเองว่ารู้สึกดีที่ได้อยู่ตื่นมาอีกวัน ผมก็อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้น แต่อุบัติเหตุมันก็คืออุบัติเหตุ มันซวย แต่ถ้าเรื่องสุขภาพเป็นคนอย่าปล่อยวาง แล้วก็อย่าตามใจตัวเองมากเกินไปนัก ผมเองกินยาสม่ำเสมอ พบหมอสม่ำเสมอ

ผมเองกินยาสม่ำเสมอ พบหมอสม่ำเสมอ ผมใส่ใจกับตัวเอง เพราะมึงมันเป็นรถเก่าแล้ว มึงต้องเข้าศูนย์ มึงอย่าตรวจเอง มึงต้องไปหาช่าง อย่ารักษาเอง คาดการณ์เองไม่ได้ ต้องไปศูนย์ ตัวผมใช้ชีวิตแบบนั้น แต่ถ้าเป็นโรคร้าย เช่น มะเร็ง ก็ไม่ต้องมาให้คีโมผมหรอก ผมขี้เกียจทรมานก็ให้ปล่อยไปตามสภาพแล้วกัน สุขภาพอยู่ในมือเรา แต่ต้องถามหมอ”

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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