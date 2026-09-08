เจ้าของร้านการ์ด Pokemon-One Piece โร่ชี้แจง หลังลูกค้าไม่ได้ของ ผู้เสียหายกว่า 70 ราย
เจ้าของร้านการ์ด Pokemon-One Piece โร่ชี้แจง หลังลูกค้าไม่ได้ของ บอกเจ้าของร้านถูกหลอกเหมือนกัน แจ้งความบุคคลดังกล่าวแล้ว
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะคนเล่นการ์ด ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาชี้แจง ภายหลังจากที่มีลูกค้าจองการ์ด Pokemon และ One Piece แต่ไม่ได้รับสินค้านั้น
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวระบุว่า “ข้าพเจ้า นางสาวฑิฆัมพร (สงวนนามสกุล) ในฐานะร้านค้าจัดจำหน่ายการ์ดสะสม การ์ดโปเกมอน POKEMON และการ์ด ONE PIECE ขอเรียนชี้แจงให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งสินค้า ตามที่ท่านได้ Pre Order สั่งซื้อการ์ดสะสม (การ์ดโปเกมอน POKEMON และการ์ด ONE PIECE) ผ่านช่องทาง Facebook ชื่อ Tikhampom Angkaew ของทางร้านนั้น
เนื่องจากที่ผ่านมา ร้านค้าได้ทำการซื้อการ์ดการ์ดโปเกมอน POKEMON และการ์ด ONE PIECE จาก นาย ก. ซึ่งอ้างตนว่าเป็นผู้จัดหาและนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อนำมาส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ต่อมาทางร้านค้า ได้สั่งการ์ดฯ และโอนเงินค่าการ์ดฯ และต่อมารอรับการ์ดต่างๆจาก นาย ก. ก็ไม่ได้รับสินค้าและได้รับการ บ่ายเบี่ยงจาก นาย ก.เรื่อยมา กระทั่งร้านค้าทำการตรวจสอบพบว่า นาย ก. หลอกลวงว่าเป็นผู้จัดหาและนำเข้า สินค้า และหลอกลวงให้ร้านค้านำเงินที่ลูกค้าทุกท่านโอนมาชำระค่าการ์ดฯ โอนเงินให้แก่นาย ก. ไปโดยทุจริต
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2569 ร้านค้าได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางแม่นาง ให้ดำเนินคดี กับ นาย ก. แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน ประจำวันที่แนบ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้นิ่งนอนใจและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ
จึงขอประกาศให้ลูกค้าทุกท่านทราบ และกราบขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย หากผลการ ดำเนินคดีมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว” พร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความมาด้วย
ขณะที่เพจ Drama Addict ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวสั้นๆว่า “นั่งอ่านข้อมูลในดราม่าพรีออเดอร์การ์ดวันพีซ
โอ้โหผู้เสียหาย 70+ คนบางคน โดนไปสองล้าน”
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