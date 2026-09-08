เจ้าหน้าที่กู้กล่องดำ เหตุเครื่องบินอเมซอนไถลรันเวย์ คร่า 5 ศพ ยังสรุปต้นเหตุสลดไม่ได้
เจ้าหน้าที่กู้กล่องดำ เหตุเครื่องบินอเมซอนไถลรันเวย์ คร่า 5 ศพ บาดเจ็บอีก 5 ราย ยังสรุปต้นเหตุสลดไม่ได้ แบ่งสอบสวนในหลายประเด็น
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนได้เข้ากู้กล่องดำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากเหตุเครื่องบินขนพัสดุของอเมซอนประสบอุบัติเหตุหลังวิ่งเลยรันเวย์ขณะพยายามลงจอดที่สนามบินในไมอามี รัฐฟลอริดา และชนเข้ากับรถยนต์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 5 ราย
คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) ระบุว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปกว่าที่จะสรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ และอยู่ในช่วงค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งกล่องบันทึกเสียงและกล่องบันทึกรายละเอียดข้อมูลการบินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
โดยทางเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นหลายทีม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประวัติการบิน ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเรดาร์ ระบบเครื่องยนต์ สภาพอากาศ รวมไปถึงรันเวย์ด้วย เพราะปกติแล้วรันเวย์จะถูกออกแบบให้ช่วยหยุดเครื่องบินและป้องกันไม่ให้เลยรันเวย์
พร้อมกันนี้ทาง NTSB ยังขอให้ประชาชนที่บันทึกภาพหรือคลิปส่งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะอาจจะช่วยในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้
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