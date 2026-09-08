“อนุทิน” ไม่ร่วมพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ติดภารกิจร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์
อนุทิน ไม่ร่วมพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย หลังได้รับโปรดเกล้า เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์ เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้ (7 ก.ย. 2569) พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 ก.ย. 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ อาสนวิหารกรุงออสโล
จากภารกิจในครั้งนี้ ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วาระ 2 และ 3 ได้
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี 2570 และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี ชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาฯ อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน
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