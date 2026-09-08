หอไอเฟลปิดให้บริการ 1 วัน โดนประท้วง หลังให้ พนง.หญิง ออกนอกพื้นที่ขณะต้อนรับทัวร์ฮินดู
หอไอเฟลปิดให้บริการ 1 วัน โดนพนักงานประท้วง หลังให้ พนง.หญิง ออกนอกพื้นที่ขณะต้อนรับทัวร์ฮินดู เนื่องทางคณะขอจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า หอไอเฟล สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงปารีสได้ปิดให้บริการหนึ่งวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่คนงานรวมตัวประท้วง ภายหลังจากที่ทางหอไอเฟลได้มีคำสั่งให้พนักงานหญิงต้องออกนอกพื้นที่ ขณะต้อนรับคณะทัวร์จากองค์กรทางศาสนาฮินดูและจิตวิญญาณระดับโลก BAPS
ตัวแทนสหภาพแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะที่คณะทัวร์ดังกล่าวนับ 100 คน เข้ามาเยี่ยมชมหอไอเฟล ทางสถานที่ท่องเที่ยวได้ขอให้พนักงานหญิงคนดังกล่าวออกนอกพื้นที่เพื่อที่จะให้พนักงานชายมาแทน ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานผู้หญิงทุกคนที่รู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น และกับวิธีปฏิบัติกับสตรี
พนักงานจึงตัดสินใจนัดหารือกัน โดยมีวัตถุประสงค์ประการแรกคือเพื่อเปิดช่องทางสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และประการที่สองคือเพื่อรับรองว่าจะไม่มีการปฏิบัติต่อผู้หญิงในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทได้ขอโทษกับพนักงานหญิงคนดังกล่าวแล้ว
ขณะที่บริษัทบริหารจัดการหอไอเฟล ได้เปิดเผยว่า ทางคณะได้ร้องขอต่อทางหอไอเฟลว่าพวกเขาต้องการจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิง ซึ่งทางบริษัทยอมรับว่าพวกเขาไม่ควรจะยอมรับเงื่อนไขนี้ เนื่องจากไม่ตรงต่อแนวคิดของบริษัท หรือหลักความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
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