ผู้ว่าฉะเชิงเทรา เซ็นคำสั่งรื้อสุสานยิวบางคล้า ภายใน 7 วัน ตรวจพบฝัง 4 ศพ
ผู้ว่าฉะเชิงเทรา เซ็นคำสั่งรื้อสุสานยิวบางคล้า ภายใน 7 วัน หลังสุสานดังกล่าวตั้งโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ตรวจพบฝัง 4 ศพ
นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหนังสือว่าด้วยเรื่อง ให้สุสานและฌาปนสถาน JEWISH CEMETRY THAILAND รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ ภายใน 7 วัน
โดยในเอกสารระบุว่า จากการตรวจสอบกรณี JEWISH CEMETRY THAILAND ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า พบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย และนายอำเภอบางคล้า ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน และผู้ดำเนินการแทนบริษัท กาน ชาบาด จำกัด ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยอง นั้น
ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. อำเภอบางคล้า พร้อมด้วย พนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรบางคล้า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานดังกล่าว พบว่ามีหลุมฝังศพ จำนวน 4 หลุม ได้แก่ 1. บริเวณริมกำแพงใกล้กับเต็นท์สีน้ำเงิน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้ายแปลงที่ดินพบหลุมฝังศพ จำนวน 1 หลุม 2. บริเวณภายในเต็นท์สีน้ำเงินหลังที่หนึ่ง พบหลุมฝังศพโดยมีลักษณะดำเนินการฝังศพแล้วเสร็จ มีการโบกปูนปิดบริเวณหลุมฝังศพ และมีการติดแผ่นป้ายประจำหลุม
โดยมีการระบุการเสียชีวิตในปี ค.ศ. 2025 และ ค.ศ. 2026 จำนวน 2 หลุม และบริเวณใกล้เคียงกับหลุมฝังศพทั้ง 2 หลุมในเต็นท์หลังที่หนึ่ง พบหลุมฝังศพซึ่งไม่มีการโบกปูนปิดหลุมหรือการปิดป้ายประจำหลุม จำนวน 1 หลุม พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการตรวจสอบสุสาน JEWISH CEMETRY THAILAND ใบอนุญาตหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาต เนื่องจากสถานที่ตั้งดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุสานและฌาปนสถาน ตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ข้อ 4 (4) การเก็บฝังศพในสถานที่ดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
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