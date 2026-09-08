“ทนายตั้ม” เย้ย “ไอโอจอมพลัง” รอบแรกซื้อมาจากเวียดนาม รีบใช้จนลืมเปลี่ยนชื่อ
“ทนายตั้ม” เย้ย “ไอโอจอมพลัง” รอบแรกซื้อมาจากเวียดนาม รีบใช้จนลืมเปลี่ยนชื่อ ขอสื่อและพี่น้องประชาชนช่วยกันตามจริงจัง อย่าปล่อยเรื่องเงียบ
ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นกับ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความกล่าวหาว่ามีการใช้ไอโอเพื่อใส่ร้ายตนว่ารับงานน้ำเงิน เพราะด้อยค่าตน โดยระบุว่า “เอฟซีช่วยด้วยครับ ไอโอจอมพลังมันกล่าวหาว่าผมรับงานน้ำเงิน เนี่ยแหละครับวิธีด้อยค่าผม เพราะอยากให้ทุกคนหยุดสนใจเรื่องนี้ ผมบอกเลย ถ้าผมรับงานใครมาจริง ป่านนี้หน่วยงานรัฐคงช่วยกันตรวจสอบจนมึงอยู่ไม่ได้แล้ว
เรื่องนี้ผมก็ได้แต่หวังว่า สื่อกับพี่น้องประชาชนจะช่วยกันตามอย่างจริงจังด้วยครับ อย่าปล่อยให้เรื่องเงียบ ถ้าเรื่องเงียบไม่มีคนช่วยกันส่งเสียงต่อ ก็เงียบหายเหมือนทุกครั้ง เพราะมันมีอิทธิพลมาก มากกว่าที่ทุกคนคิด และมีทุกวงการด้วย ถ้าทุกคนได้ฟังคลิป อาจจะต้องเรียกเขาว่า “กัน รันทุกวงการ”
ใครเอาด้วยให้ผมทำเรื่องนี้ต่อ บัญชีเดิมครับ ท้ายกสิกร888 ครับ”
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะโพสต์อีกว่า “อยู่ไม่ไหว อยู่ไม่ไหว เฮ้ย อยู่ไม่ไหว อ้าว ไอโอจอมพลัง มันน่ากลัว กลัวกลัวกลัว อร๊าย..
ยังอีก ยังไม่เลิกใช้ไอโอกระจอกอีก หลังจากซื้อไอโอชุดแรกมาจากเวียดนาม ต้องรีบใช้จนลืมเปลี่ยนชื่อ มารอบนี้เดบิ้วใหม่เปลี่ยนชื่อไทยแล้ว พร้อมออกอาละวาดทุกเพจ แต่คอมเม้นยังไม่มีสมองเหมือนเดิม ซ้ำๆสั้นๆ
ตอนนี้ถ้าใครมาด่าสั้นๆ ผมบล็อกหมด ตีเก๊ ตี๋โบ๋ ตีไอโอตกเกรด แต่ถ้าตัวไหนด่ายาวๆได้ จะให้ไปต่อนะจ๊ะ เขาจ้างมาเป็นไอโอต้องทำงานให้คุ้มค่าแรงหน่อยเบบี๋”
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