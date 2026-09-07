อันดับโลก วอลเลย์บอลชายไทย หลังโค่นเกาหลีใต้ บวกแต้มเพิ่มกระฉูด ชิงแชมป์เอเชีย 2026
ลูกยางหนุ่มสยามสู้สุดใจเบียดคว้าชัย 3-2 เซต ที่ฟุกุโอกะ โกย 8.26 แต้ม ทะยานรั้งเบอร์ 48 โลก ตีตั๋วลิ่วรอบ 8 ทีม ก่อนรองชนะเลิศ
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 (AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026) รอบแรก กลุ่มซี นัดที่สอง ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7 กันยายน 2569 ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติเกาหลีใต้ สถิติการพบกันครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ในศึกเอวีซี คัพ ทีมชาติไทยเคยเบียดชนะมาได้ 3-2 เซต
ต้นเกม ผู้เล่นไทยออกสตาร์ตได้อย่างยอดเยี่ยม ประสานงานเกมรุกรวดเร็ว บล็อกแนวหน้าสกัดทำแต้มต่อเนื่อง เอาชนะไปก่อนสองเซตแรก 25-18, 25-16 เกาหลีใต้เร่งปรับเกมบุกหัวเสา ทำคะแนนชนะคืน 25-20, 25-22 ไล่ตีเสมอเป็น 2-2 เซต ต้องตัดสินในเซตที่ห้า ผู้เล่นไทยรวมพลังสู้เหนียวแน่น รักษาความนิ่งชิงจังหวะปิดสกอร์ช่วงท้าย เอาชนะไป 15-12 จบเกมชนะ 3-2 เซต
ชัยชนะนัดนี้ส่งผลต่อคะแนนสะสมอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ทันที ทีมชาติไทยได้คะแนนสะสมบวกเพิ่ม 8.26 คะแนน ขยับคะแนนรวมเป็น 92.57 คะแนน ส่งผลให้อันดับโลกพุ่งขึ้น 4 ขั้น จากอันดับ 52 ขึ้นมาอยู่อันดับ 48 ของโลก ขณะที่เกาหลีใต้เสียคะแนนไป 8.26 คะแนน มีคะแนนรวมเหลือ 135.84 คะแนน หล่นลง 2 ขั้น มาอยู่อันดับ 27 ของโลก
ผลการแข่งขันส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเก็บชัยชนะสองนัดติดต่อกันในกลุ่มซี ต่อจากการเอาชนะกาตาร์สามเซตรวดในนัดเปิดสนาม พร้อมการันตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป
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ภาพจาก: AVC
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