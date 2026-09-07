ด่วน! พบศพ “น้องเมย์” สาวข้ามเพศวัย 45 ดับปริศนาคาดหลังหายตัวจากราไวย์
เพื่อนแจ้งความ สภ.ฉลอง หลัง น้องเมย์ สาวข้ามเพศวัย 45 ปี ขาดการติดต่อตั้งแต่หลังเที่ยงคืน 3 ก.ย. ล่าสุดพบเสียชีวิตแล้ว นำร่างส่ง รพ.วชิระภูเก็ต รอผลชันสูตรหาสาเหตุ
พบร่าง นางสาวกันย์สินี ไพชาญ หรือ “น้องเมย์” สาวข้ามเพศวัย 45 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังจากเพื่อนประกาศตามหาเนื่องจากขาดการติดต่อจากพื้นที่ราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2569
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเพื่อนพบเห็นน้องเมย์ครั้งสุดท้ายบริเวณร้านดาด้าบาร์ ซอยโสฬส ตำบลราไวย์ เมื่อเวลาประมาณ 00.06 น. ของวันที่ 3 กันยายน
หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์ไม่มีผู้รับสาย เพื่อนจึงโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย
จนกระทั่งเวลา 17.14 น. ของวันที่ 4 กันยายน จึงเดินทางไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรฉลอง เพื่อให้ช่วยติดตามตัว โดยให้ข้อมูลว่าน้องเมย์มีแผนเดินทางต่อไปยังพื้นที่ป่าตอง
ต่อมา วันที่ 7 กันยายน มีรายงานยืนยันว่าพบน้องเมย์เสียชีวิตแล้ว โดยพยานระบุว่าก่อนเสียชีวิตพบผู้ตายมีอาการชักกระตุกอยู่ข้างถนนก่อนล้มลง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีผลชันสูตรยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่
ขณะนี้ ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสรุปสำนวนคดีต่อไป
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