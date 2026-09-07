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ตบหนุ่มไทย ย้ำแค้นชนะ เกาหลีใต้ ทะลุรอบ 8 ทีม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 17:43 น.
ตบหนุ่มไทย ย้ำแค้นชนะ เกาหลีใต้ ทะลุรอบ 8 ทีม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

ใจจะวาย! ทัพนักตบหนุ่มไทย ย้ำแค้นชนะ เกาหลีใต้ 3-2 เซต ทะลุเข้ารอบ 8 ทีม ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในนัดที่สองของทีมชาติไทย พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ หลังจบการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้ 3-2 เซต ด้วยสกอร์ (25-18, 25-16, 20-25, 22-25, 15-12) ส่งผลให้ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอน

เซตที่ 1 ช่วงต้นเซตทั้งสองทีมทำคะแนนได้อย่างสูสี กระทั่งเมื่อถึงคะแนนที่ 8 ทีมชาติไทยเริ่มทำคะแนนทิ้งห่างทีมชาติเกาหลีใต้ ขึ้นนำไปเป็น 12-8 ต่อมาช่วงกลางเซตทีมชาติไทยยังคงรักษาระยะห่างไว้ได้ ด้วยการทำคะแนนจากการเซฟบล็อกและโจมตีกลับได้อย่างต่อเนื่อง กระทั่งช่วงท้ายเซตทีมชาติไทยนำเกาหลีใต้ 23-17 ก่อนเอาชนะไปได้ที่ 25-18

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เซตที่ 2 ช่วงต้นเซตทีมชาติไทยยังคงฟอร์มร้อนแรง นำทีมชาติเกาหลีใต้ 7-4 จากนั้นขยายช่องว่างนำเป็น 12-7 กระทั่งช่วงกลางเซตทีมชาติไทยสามารถทำคะแนนจากการบล็อกได้ถึง 2 คะแนนติดต่อกัน ทำให้ทีมชาติเกาหลีใต้ตามหลังอยู่ 6 คะแนน เมื่อเข้าถึงช่วงท้ายเซตทีมชาติไทยยังคงรักษาระยะห่างนำเกาหลีใต้ได้ด้วยเกมรับที่ยอดเยี่ยม จนสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป 25-16

เซตที่ 3 ทั้งสองทีมยังคงทำแต้มได้อย่างสูสีในช่วงต้นเซต กระทั่งเกาหลีใต้ขึ้นนำทีมชาติไทย 10-6 เมื่อเข้าสู่กลางเซตสถานการณ์ของทีมชาติไทยยังไม่ดีขึ้น ทีมชาติเกาหลีใต้ยังคงทำแต้มทิ้งห่างทีมชาติไทยเพิ่มเป็น 4 คะแนน ด้วยเกมรุกที่เด็ดขาดอย่างต่อเนื่อง และรักษาจังหวะการเล่นทิ้งห่างทีมชาติไทยไปอีก 6 คะแนนในช่วงท้ายเซตที่ 20-14 ก่อนเอาชนะทีมชาติไทยไปที่ 25-20 ทำให้ต้องเดินหน้าสู้ต่อในเซตที่ 4

เซตที่ 4 ทั้งสองทีมยังคงทำแต้มสูสีเช่นเดียวกับเซตที่ผ่านมา แต่ทีมชาติไทยยังไม่สามารถทำคะแนนแซงนำเกาหลีใต้ได้ จนเข้าสู่กลางเซตทีมชาติเกาหลีใต้ยังคงนำอยู่ที่ 14-12 แม้เกมรุกของทีมชาติไทยจะทำได้ดี แต่เกมบล็อกและเกมรับยังไม่สามารถทำคะแนนเหนือเกาหลีใต้ได้ แม้ทีมชาติไทยจะไล่ตามมาจนเสมอที่ 18-18 แต่เกาหลีใต้ไม่ปล่อยให้ทีมชาติไทยแซงขึ้นนำ และขยับนำห่างไปอีกที่ 22-19 ก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ 25-22

เซตที่ 5 ทีมชาติเกาหลีใต้ยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่อง นำทีมชาติไทย 3-1 ขณะที่ทีมชาติไทยยังไม่สามารถทำแต้มแซงเกาหลีใต้ได้ กระทั่งเข้าสู่แต้มที่ 8 ทีมชาติไทยขึ้นนำเกาหลีใต้ 8-7 แต่เกมยังคงเป็นไปอย่างคู่คี่สูสี กระทั่งเข้าสู่ช่วงสำคัญ เมื่อนภาเดช พินิจดี เสิร์ฟเอซทำให้สถานการณ์พลิกกลับมานำอยู่ที่ 12-11 และสุดท้ายทีมชาติไทยทำคะแนนจากการบล็อกเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ 15-12 คว้าชัยชนะในเซตตัดสิน พร้อมผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ

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ด้วยผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มอีก 8.26 คะแนน จากเดิมที่มีอยู่ 84.31 คะแนน ส่งผลมีคะแนนอันดับรวมอยู่ที่ 92.57 คะแนน

การแข่งขันในนัดต่อไปทีมชาติไทยเตรียมพบกับไชนีส ไทเป ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยสามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 17:43 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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